Météo : voici les 10 départements placés en vigilance orange «orages» ce mercredi

Dix départements ont été placés en vigilance orange «orages» par Météo-France, ce mercredi 21 juin.

Une situation à surveiller. Le temps sera toujours instable ce mercredi, avec une nouvelle dégradation orageuse qui concernera une grande partie du pays, prévoit Météo-France.

Si toute la France métropolitaine - à l'exception d'une partie du nord-ouest et du sud-est - est concernée par ce temps agité, dix départements ont été placés en vigilance orange «orages» selon l'agence, qui appelle la population concernée à être attentive.

Les dix départements en question sont le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Creuse, l'Indre, le Cher, la Nièvre et l'Yonne.

Cette vigilance peut évoluer au fur et à mesure de la journée de ce mercredi. Les salves orageuses les plus fortes sont attendues en cours d’après-midi et dans la soirée.