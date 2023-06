Martinique : l'île placée en alerte cyclonique rouge

Alors que la tempête tropicale Bret se rapproche de la Martinique, le Préfet a décidé de placer l'île en alerte cyclonique rouge.

La menace se précise, tout comme les prévisions. Le renforcement de la tempête tropicale Bret, pendant la nuit du 21 au 22 juin, a poussé le Préfet à réunir ce jeudi matin à 6h30 les services de l'Etat et Météo-France pour un point de situation.

La décision a ensuite été prise de placer, à compter de 12h00 ce jour, la Martinique en vigilance rouge cyclone. Le phénomène touchera l'île avec de fortes pluies et des vents de forts.

«Bret est toujours une tempête tropicale forte, sa trajectoire vers les Petites Antilles se confirme. L'on s'attend à ce que le centre passe entre Sainte-Lucie et le sud de la Martinique. Cela signifie que la Martinique reste dans la zone de vents forts», a ajouté dans la presse Eva Merceron, responsable adjointe du service de prévision de Météo France Martinique.

Au pic de l’événement, les rafales pourront atteindre 100 à 120 km/h et localement 150 km/h sur les zones les plus exposées.

Le rectorat de Martinique avait déjà ordonné la fermeture des écoles pour la journée de jeudi, ainsi que le report des examens. Le transport maritime côtier et entre les îles avait également été suspendu dès mercredi soir. L’activité économique est arrêtée, et les acteurs économiques doivent mettre en œuvre les mesures de protection de leur entreprise ou commerce, et libérer le maximum de leur personnel.

Tous les transports en commun sont interrompus, les grands rassemblements sont annulés et les sorties en mer formellement interdites. Tous les animaux, y compris ceux de compagnie, doivent être rentrés, et les médias vont diffuser de manière continue les informations sur le phénomène.