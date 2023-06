Météo : plus de 15.000 impacts de foudre recensés en une journée, pourquoi ce mois de juin est-il exceptionnel ?

Depuis le début du mois de juin, plus de 170.000 impacts de foudre ont été enregistrés en France dont 15.500 pour la seule journée du mercredi 21 juin. Si ce chiffre est considéré comme exceptionnel, le mois de juin 2023 ne devrait pas pour autant battre des records.

Un mois particulièrement électrique. Ce mercredi 21 juin, Météo-France a comptabilisé plus de 15.000 impacts de foudre sur la journée. «Cela correspond aux orages particulièrement étendus. Quand il y a beaucoup d’orages sur le territoire, cela donne des chiffres élevés. Ces 15.000 impacts de foudre constituent une belle journée orageuse même si l'on n’est pas sur un record», a affirmé l’institut météorologique, contacté par CNEWS.

En effet, même si ces chiffres pourraient placer le mois de juin 2023 sur le podium des mois de juin les plus foudroyés, on ne devrait toutefois pas dépasser le nombre total de 206.408 éclairs nuage-sol enregistrés en juin 2022.

«Il ne faut pas s’attendre à battre des records. On est à 175.000 impacts de foudre depuis le début du mois. Aujourd’hui (jeudi 22 juin) on va avoir beaucoup d’orages. Par conséquent, cela va en rajouter un petit peu mais pas suffisamment pour atteindre le record de l’année dernière», nous a expliqué Météo-France indiquant que «dans les jours qui viennent, on ne prévoit pas d’orages».

«Dès demain, la situation météorologique change complètement. On a un axe de haute pression qui se met en place sur le pays, donc on aura un temps beaucoup plus calme. On ne devrait pas avoir d’orages dans les jours qui viennent, hormis peut-être quelques impacts jeudi et vendredi prochains», a estimé Météo-France.

«C’est encore à voir mais cela reste insuffisant pour combler "le retard". Le mois de juin 2022 restera le mois de juin le plus foudroyé depuis que l’on fait les mesures depuis les débuts des années 1990», a ajouté l'agence de météorologie.

vers des orages plus violents à l'avenir ?

Ce faisant, malgré les températures élevées et la forte présence du soleil dans la moitié nord du pays, le mois de juin 2023 reste «particulièrement orageux».

«Tout cela est lié à la situation météorologique. Pendant des semaines, on a eu des hautes pressions sur le nord de l’Europe qui ont protégé le nord du pays qui était très ensoleillé. À contrario, c’était une situation plutôt dépressionnaire en Méditerranée qui a favorisé un développement orageux sur le sud du territoire. C’est cette situation météorologique qui explique les orages que l’on a eus depuis le début du mois», a développé Météo-France.

Même s’il est difficile, à l’heure actuelle, de faire des projections sur les années à venir, Météo-France n’exclut pas que ces épisodes orageux deviennent plus pluvieux et violents en raison du réchauffement climatique.

«Historiquement, les orages ont toujours existé dans notre pays. Les mois des pics d’orages sont mai, juin, juillet, août et septembre et cela dépend des années», analyse encore l'institut.

«Ce qui peut se passer dans les décennies à venir, notamment avec le réchauffement climatique, c’est que la contenance de vapeurs d’eau pourrait être plus forte. Cela peut engendrer des orages plus pluvieux et donc plus intenses. Ce n’est pas en termes d’activité électrique, mais principalement en termes de pluies. Ce que l’on voit ce sont de fortes intensités d’orages avec une grande quantité d’eau en peu de temps. Dans les années qui viennent, il y a un potentiel d’avoir ce type d’orages de plus en plus fréquemment. Des orages très pluvieux et grêligènes», a conclu Météo-France.