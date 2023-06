Agression du maire de Toulouse : interpellé ce vendredi, le principal suspect sera jugé lundi avec trois autres personnes

Deux jours après l’agression du maire de Toulouse, un jeune homme de 18 ans, suspecté d’avoir jeté un projectile sur l’élu, a été interpellé. Il sera jugé, ce lundi, avec trois autres personnes.

Une septième personne interpellée. Un jeune homme de 18 ans a été arrêté à Toulouse a appris France Bleu Occitanie auprès du parquet ce vendredi dans le cadre de l’enquête sur l’agression d’élus mercredi soir dernier en marge de la Fête de la musique. Il est suspecté d’être l’auteur principal des jets de projectiles visant le maire de Toulouse et d’autres élus. Six autres personnes ont déjà été interpellées dans l'affaire.

Les faits se sont déroulés vers 20h30 mercredi dernier, dans le quartier de la Colombette, à Toulouse. Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains de la ville et quatre élus ont été victimes de violences perpétrées par des participants à la manifestation de soutien au mouvement des Soulèvements de la Terre. «On a été très vite été entouré et pris à partie de manière violente. Des membres de l'ultra gauche ont pris des poubelles et nous ont lancé des projectiles d'ordures ménagères et des bouteilles», avait expliqué, ce jeudi, le maire toulousain sur CNEWS.

Une plainte déposée

Le même jour, Jean-Luc Moudenc et ses «collègues élus» ont porté plainte, a annoncé le maire, ce vendredi, sur ses réseaux sociaux. «Aujourd’hui plus que jamais, il faut faire corps pour protéger notre démocratie et ne pas laisser s’installer ce "gouvernement de la peur" et la violence des groupuscules d’ultra gauche», a-t-il écrit.

Sur sept personnes interpellées, quatre d'entre elles, trois hommes et une femme, passeront en comparution immédiate lundi pour «outrages» et «violences» a-t-on appris ce vendredi soir. L'agresseur principal, âgé de 18 ans et arrêté ce vendredi, comparaîtra lui pour «violences aggravées».