Disparition d’Estelle Mouzin : Monique Olivier renvoyée aux Assises

Monique Olivier, l’ancienne compagne du tueur en série Michel Fourniret, décédé en 2021, va être renvoyée aux Assises pour la disparition d’Estelle Mouzin, ainsi que dans deux autres dossiers.

De sombres affaires judiciaires loin d’être terminées. La juge d'instruction du pôle «cold cases» de Nanterre, a demandé ce vendredi le renvoi aux Assises de Monique Olivier, l’ancienne épouse du tueur en série Michel Fourniret, décédé en 2021, pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, ainsi que dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990.

Depuis la mort de son ex-époux, Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers. Elle fait effectivement l’objet de deux informations judiciaires, l'une pour complicité d'enlèvement et de séquestration suivis de mort sur Estelle Mouzin, l'autre pour complicité d'enlèvement et de séquestration, d'une part, et de meurtre, précédé, suivi ou accompagné de viol d'autre part sur Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce. Son procès, dont la date n’a pas encore été fixée, sera le premier du pôle «cold case» de Nanterre, unique en France et lancé il y a un an, destinés aux affaires non élucidées.

Monique Olivier, aujourd’hui âgée de 74 ans, a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d'un viol en réunion commis par Michel Fourniret. Elle avait aussi été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour la complicité d’un cinquième meurtre. «L’ogre des Ardennes», son ancien époux, décédé en 2021 à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris, avait quant à lui été condamné à la perpétuité incompressible pour sept meurtres de jeunes filles, commis entre 1987 et 2001.

En 2004, Monique Olivier avait donné aux enquêteurs une première liste de victimes, puis avait contredit l’alibi de Michel Fourniret pour le soir de la disparition d’Estelle Mouzin des années plus tard, en 2019. Michel Fourniret avait également reconnu sa responsabilité dans la disparition d'Estelle quelques mois plus tard.

Enfin, en avril 2021, peu avant le décès de son ancien ex-conjoint, elle avait finalement reconnu pour la première fois son rôle dans la séquestration d'Estelle. Le corps de la petite fille, âgée de 9 ans au moment de sa disparition, n’a cependant jamais été retrouvé, ni celui de Marie-Angèle Domèce.