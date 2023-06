D'où vient le terme «populisme» ?

Aujourd'hui utilisé par les politiciens mais aussi par les médias, le terme «populisme» n'est en réalité pas récent. Le livre «Populismes - échec ou renouveau de la démocratie ?» vient de paraitre aux éditions universitaires Dalloz. Son auteur, Charles Courbet, revient sur le parcours historique de ce mot.

Le terme populisme est aujourd'hui très régulièrement employé, mais d'où vient-il réellement et comment a-t-il évolué ? C'est à ces questions que Charles Courbet, diplômé de Sciences Po et HEC Paris, spécialisé dans le conseil stratégique en communication et enseignant au Celsa Sorbonne Université, a souhaité répoindre dans un nouvel ouvrage publié aux éditions Dalloz.

D’où vient ce terme de «populisme», si souvent utilisé dans le milieu politique et dans les médias ?

Charles Courbet : Le terme est ancien, en réalité. Il apparaît dès le XIXe siècle, en Russie et aux États-Unis notamment. En Russie, on utilise le terme «populisme» pour désigner les révolutionnaires dans les années 1860, à une époque où le tsar vient d’abolir le servage. Les «populistes» russes étaient des intellectuels qui estimaient que les paysans étaient le cœur de l’âme russe. Ils souhaitaient donner le pouvoir au peuple, et encourager le développement d’assemblées villageoises égalitaires. Ils ont échoué mais leurs héritiers ont participé à l’assassinat du tsar Alexandre II en 1881, et à la révolution russe de 1917, avant d’être balayés par Lénine.

Aux États-Unis, le terme de «populisme» émerge avec le People’s Party, c’est-à-dire le parti du peuple, le parti populiste, dans les années 1890. C’était un mouvement de fermiers qui estimait que les élites financières étaient les adversaires des petits producteurs agricoles. On peut l’illustrer par les mots de Mary Elizabeth Lease, une figure du parti : «Nous n’avons plus un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais un gouvernement de Wall Street».

Quel rapprochement peut-on faire entre le populisme d’aujourd’hui et ses origines historiques ?

L’existence de ces mouvements au XIXe siècle indique que le phénomène n’est pas nouveau. La critique d’un pouvoir confisqué par Wall Street semble d’ailleurs contemporaine – certains font le même constat aujourd’hui. On perçoit, déjà, une caractéristique clé du populisme actuel, à savoir sa posture «antisystème», qui divise la société en deux blocs : des élites présentées comme illégitimes, souvent corrompues, et un peuple authentique, trahi par les élites. Le contexte a toutefois évolué et le populisme actuel tend à se caractériser par un esprit «anti-mondialisation», un concept encore méconnu au XIXe siècle.

L’accélération de la mondialisation ces dernières décennies a favorisé l’essor des mouvements populistes, qui considèrent qu’elle contribue au déclassement de la classe moyenne et qu’elle limite la capacité des États à définir souverainement la politique de la nation. Par ailleurs, le populisme contemporain se fonde souvent sur un leader charismatique, qui prétend incarner le peuple. C’est d’ailleurs ce que lui reprochent ses opposants, qui estiment que le populisme au pouvoir peut évoluer vers l’autoritarisme, si les contre-pouvoirs sont délégitimés.

Le populisme est-il de droite ou de gauche ?

Les deux variantes existent et se rejoignent sur les caractéristiques fondamentales du phénomène. À droite comme à gauche, les populistes parlent au nom du peuple, ils dénoncent les élites, ils estiment qu’il faut renverser ce qu’ils appellent le «système». Cependant, ils divergent sur la définition du peuple. À droite, le populisme considère le peuple notamment dans sa dimension ethnique. Il a tendance à vouloir sauvegarder une certaine conception de l’identité nationale. À gauche, on privilégie la grille de lecture sociale, selon laquelle le peuple est avant tout défini par l’appartenance aux classes moyennes et défavorisées. Cela signifie que les populistes de droite et de gauche prétendent tous deux rassembler le peuple, mais contre des menaces pouvant être distinctes.