Marche des fiertés : pourquoi ne dit-on plus «gay pride» ?

Depuis plusieurs années, le terme «marche des fiertés» est beaucoup plus utilisé pour définir la marche annuelle pour les droits des personnes LGBT+. Plusieurs motifs, juridiques et éthiques, sont à l’origine du délaissement du terme «gay pride».

De nombreuses personnes sont attendues à Paris samedi 24 juin pour la Marche des fiertés. Dans les années 1980, c’était plutôt le terme «Gay pride» qui avait été popularisé pour faire notamment allusion à la marche annuelle dédiée à la célébration des identités LGBT+ et de la lutte pour leurs droits.

Mais c’est à partir de 2001 que le terme «Marche des fiertés» a fait son apparition en France. Ce nouvel usage faisait suite à un litige entre la «Lesbian and Gay Pride», qui désigne aussi l’association chargée d’organiser la marche, et la SOFIGED, société qui était précédemment responsable de l’organisation, et qui avait déposé les marques «Gay Pride», «Lesbian & Gay Pride» et «Europride».

L’organisation d’un événement portant l’un de ces noms devait alors être suivie d’un paiement de royalties, et c’est l’une des raisons pour laquelle la Gay Pride est devenue la Marche des fiertés.

Le terme «Gay pride» continuait toutefois à être utilisé dans le langage courant pour évoquer cet événement, avant de laisser sa place à la formulation «Marche des fiertés» depuis quelques années.

Cette formulation est jugée plus inclusive pour l'ensemble de la communauté LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes, etc.), contrairement au terme «Gay pride», qui n’évoquait que les personnes homosexuelles.