Mayotte : deux mois après l’opération «Wuambushu», Gérald Darmanin sur place ce week-end

Deux mois après le déploiement de l'opération «Wuambushu», visant à lutter contre l'habitat insalubre, la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place ce week-end.

Une visite très scrutée. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est attendu ce week-end, samedi 24 et dimanche 25 juin, à Mayotte, le département le plus pauvre de France.

Ce déplacement intervient deux mois après le début de l'opération «Wuambushu» («reprise» en mahorais). Depuis avril, les autorités françaises avaient déployé des renforts de forces de l'ordre pour une série d’interventions visant à réduire l'habitat insalubre et à expulser les personnes en situation irrégulière dans l'archipel.

Décrites par des associations comme «anti-pauvres» ou encore «brutales», certaines interventions avaient été finalement suspendues par la justice alors que d'autres se poursuivent. Aujourd'hui encore, 400 policiers sont d'ailleurs toujours déployés dans le cadre de la récente opération.

La question du déficit d'eau également au menu

Lundi, une dizaine d'habitations ont été rasées dans le bidonville de Barakani, qui en a compté jusqu'à 80. En outre, depuis le 22 mai et les premiers décasages dans le bidonville de Talus 2, l'un des plus importants de l'archipel, les opérations de démolitions des habitats précaires en tôle continuent. La préfecture a par ailleurs déposé sept autres arrêtés pour la destruction de quartiers informels, notamment en Petite-Terre et à Hamouro.

Si le programme détaillé de Gérald Darmanin n’était pas encore connu vendredi soir, le ministre devrait probablement s’exprimer sur le sujet. Les questions liées au déficit exceptionnel en eau que connaît l'île seront également abordées.