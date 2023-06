Météo : les fortes chaleurs de ce week-end vont-elles durer ?

Après les orages qui ont traversé la France en fin de semaine dernière, le beau temps est de retour ce week-end accompagné de fortes chaleurs. Si les températures doivent rester élevées notamment au sud du pays, des dégradations sont attendues à compter de jeudi prochain.

Il fait très chaud. Durant la semaine du 19 au 24 juin, des dégradations orageuses ont traversé la France du nord au sud, et les pluies torrentielles ont parfois causé des inondations impressionnantes comme ce fut le cas dans le Loiret, le Cher ou encore l’Indre. Ces trois départements étaient, jusqu’à jeudi dernier, placés en vigilance orange pluie-inondation.

Néanmoins, depuis vendredi 23 juin, le beau soleil était de retour sur la majorité du territoire. Et avec ce beau temps, les températures ont été orientées à la hausse s’approchant de la barre des 30 °C ce samedi, essentiellement en Lorraine, en Centre Val de Loire ou encore en Île-de-France.

Ce dimanche, les températures estivales vont se poursuivre et se généraliser à une large partie du territoire. «Le mercure grimpe encore affichant localement 32 à 34 °C vers la Touraine, le Dauphiné, le midi toulousain, ou la vallée du Rhône», a écrit Météo-France, indiquant que «ces températures maximales seront 3 à 5°C au-dessus des normales de saison, sans être exceptionnelles pour la saison».

Contactée, Météo-France estime que ce beau temps est le résultat d’«un axe de haute pression qui se met en place sur le pays (…) On ne devrait pas avoir d’orages dans les jours qui viennent, hormis peut-être quelques impacts jeudi et vendredi prochains».

Une semaine ensoleillée mais des températures en baisse

Même si le soleil devrait dominer cette semaine aux températures estivales, le mercure devrait enregistrer une légère baisse dans la moitié nord. A titre d’exemple, Paris devrait passer de 32 °C dimanche à des maximales de 27 °C à compter de lundi. Ailleurs, les maximales devraient être comprises entre 24 °C et 31 °C.

Ainsi, on devrait enregistrer 29 °C à Strasbourg (lundi), 25 °C à Tours (mardi) et jusqu’à 28 °C à Bourges, Nantes et Rennes (mercredi).

A l’inverse, les températures estivales devraient se poursuivre dans le centre-est et le sud-est. Les maximales devraient atteindre, ce lundi 26 juin, 32 °C à Lyon, 33 °C à Montélimar, 34 °C à Perpignan, 35 °C à Marseille et jusqu’à 37 °C à Montpellier.

À partir du jeudi 29 juin, les températures devraient baisser. Celles-ci seront en effet impactées par le creusement d'une dépression sur les îles britanniques. Des dégradations orageuses sont, alors, attendues sur le côté sud-est et nord-ouest du pays. Elles se généraliseront, durant la journée du vendredi 30 juin, sur le côté est de l'Hexagone.