Nord : une manifestation organisée en soutien à un imam expulsé en Algérie pour apologie du terrorisme

Ce dimanche 25 juin, un rassemblement est prévu à Hautmont (Nord) en soutien à l'imam Abderrahim Sayah, expulsé le 13 juin dernier à la demande de Gérald Darmanin. Il était accusé de prôner le «jihad armé» envers les communautés juive et chrétienne.

Vers un rassemblement polémique. Ce dimanche 25 juin, une manifestation pacifique est prévue à 13h sur la commune d'Hautmont (Nord) «en l'hommage» d'Abderrahim Sayah, un imam accusé d'être un «leader du salafisme» et expulsé il y a une dizaine de jours vers l'Algérie.

Le rassemblement a été fait à l'appel de Mohamed Dahmane, ancien footballeur professionnel, sur les réseaux sociaux.

«Demain 13h, centre ville d'Hautmont, l'occasion d'illuminer et remercier une magnifique personne Abderrahim Sayah qui durant des décennies a accompagné discrètement des familles en difficulté, on compte sur vous», a-t-il écrit sur Facebook.

Le 14 juin dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se félicitait sur les réseaux sociaux de l'expulsion de cet imam. «Conformément à mes instructions, M. Sayah, qui avait fait l’objet de condamnations pour menaces de mort, qui cautionnait les discours appelant à la violence armée, à la haine et à la discrimination, a été expulsé».

Cet imam, avait fondé l'association culturelle «Assalem» en 2014 et participé à la création de la mosquée As-Sunnah à Hautmont. Selon l'arrêt d'expulsion, ce lieu était «connu pour dispenser un islam salafiste wahabbite», pronaît «le jihad armé» et «la violence» envers les Chrétiens et les Juifs, avant d'être fermé en 2018.

Abderrahim Sayah avait également été poursuivi devant les tribunaux pour des faits de violences contre une sapeuse-pompière en 2019, des menaces de mort réitérées contre son beau-père, un ancien policier, en 2021 et des menaces à l'aide d'une arme de poing contre un homme la même année. Il s'est toujours défendu d'être un «homme de paix» et avoir «toujours combattu le terrorisme».

La manifestation a été officiellement déclarée et autorisée par le préfet du Nord et la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe. Au moins plusieurs dizaines de personnes y sont attendues.