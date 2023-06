Incendies au Canada : les fumées qui arrivent en France sont-elles dangereuses ?

Plusieurs pays européens, dont la France, devraient être touchés ce lundi 26 juin par les fumées causées par les gigantesques incendies survenus dans les forêts canadiennes au début du mois de juin. Quels sont les risques de leur propagation dans l’air sur la santé ?

La fumée canadienne bientôt à Paris pour le pire ? Depuis le début du mois de juin les forêts du Canada sont visées par de gigantesques incendies, qui ont déjà fait partir des millions d’hectares en fumée.

Les fumées générées par ces mégafeux de forêt s’étaient propagées à New-York dans un premier temps, mais ont désormais traversé l’Atlantique et pourraient atteindre une partie de la France, dont Paris, ce lundi 26 juin.

La chaîne météo canadienne Météo Média avait annoncé de son côté que «ces nuages de fumée iront assombrir le ciel de l’Irlande et de l’Angleterre au cours des journées de dimanche et lundi».

Voulant se montrer rassurante, elle avait affirmé que «la fumée se retrouvera essentiellement en altitude», précisant toutefois qu’une partie «pourrait descendre plus près du sol et ainsi affecter la qualité de l’air».

A titre d’exemple, les fumées dégagées dans certains secteurs du Canada et des Etats-Unis ont provoqué une nette dégradation de la qualité de l’air dans les deux pays. Et pour cause, les particules fines présentes dans la fumée sont dangereuses pour la santé.

Aussi, la planète serait inévitablement et défavorablement marquée par la propagation de ces fumées, qui rejettent une quantité élevée de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ce rejet entraîne une privation de puits de carbone naturels.