Besançon : un mineur de 17 ans mis en examen pour assassinat

Un mineur de 17 ans a été mis en examen mardi pour l'assassinat d'un homme tué d'un coup de couteau vendredi à Besançon, a annoncé le procureur de la République Étienne Manteaux.

Ce mineur, déjà condamné pour vols avec violence, a également été mis en examen pour trafic de stupéfiants et violences sur personne en charge d'un service public. Il a été placé en détention provisoire.

Il est soupçonné d'avoir porté vendredi un coup de couteau mortel à un homme de 48 ans, de nationalité bosniaque qui vivait en France.

L'autopsie a révélé que la victime avait subi une blessure unique portée par un couteau dans la zone cardiaque. Le coup a été porté avec force car le médecin légiste a constaté une fracture des quatrième et cinquième côtes, devant le cœur.

«La victime avait été condamnée à six mois de prison en avril dernier pour trafic de stupéfiants et il lui était interdit de figurer dans le secteur de la rue de Cologne à Planoise», selon M. Manteaux.

L'enquête a permis d'identifier un mineur qui circulait à trottinette à proximité, peu avant les faits. Ce suspect âgé de 17 ans et demi a été arrêté dimanche au domicile d'un quadragénaire qui l'hébergeait dans le quartier Planoise et qui a été rapidement mis hors de cause.

Le mineur conteste les faits. Condamné à de multiples reprises pour vols avec violences par le tribunal pour enfants de Lyon, il a reconnu être arrivé récemment à Besançon pour participer au commerce de drogue.

L'enquête a démontré qu'il avait été violemment agressé, quatre heures avant le meurtre, par un individu non encore identifié mais qui n'est pas la victime de 48 ans.«L'une des hypothèses s'oriente vers une vengeance du mineur», a déclaré M. Manteaux.

Il avait été conduit à l'hôpital par des proches mais avait refusé d'être pris en charge. Revenant sur le point de deal, il a alors porté un coup de couteau à la victime, qui se trouvait sur place.

Selon un décompte de M. Manteaux il s'agit du sixième homicide en moins de dix mois à Besançon. Le quartier Planoise, dans la cité bisontine, est le théâtre depuis plusieurs mois d'une guerre des gangs pour le contrôle du trafic de stupéfiants.