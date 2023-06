Réduction des vacances scolaires l’été : ce que l’on sait de l'idée portée par Emmanuel Macron

En déplacement à Marseille sur le thème de l’éducation, ce mardi, le président de la République a ouvert la voie à une discussion sur le «temps scolaire», et sur une potentielle réduction des vacances pour les élèves l’été.

Les vacances scolaires d’été, vectrices d’inégalités scolaires ? C’est ce qu’a affirmé le président de la République, lors d’un déplacement dans une école, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ce mardi. Emmanuel Macron a en effet pointé du doigt le fait que les vacances d’été, parfois très longues, provoquent nécessairement une coupure dans l’apprentissage des élèves.

«On a des enfants qui ont parfois deux mois et demi de vacances, quelques-uns près de trois mois», a-t-il souligné devant la presse. «Quand on a des vacances de trois mois, l’inégalité revient. On a mesuré ça : les enfants reviennent au 1er septembre avec les compétences qu’ils avaient un mois à un mois et demi avant l’arrêt des cours. Cela veut dire que quand vous avez des enfants qui partent en vacances début juin, ils ont le niveau scolaire qu’ils avaient début mai».

Le problème, selon Emmanuel Macron, réside dans le fait que les enfants issus de familles privilégiées pourront «faire des cahiers de vacances», ou faire des «vacances apprenantes» ou des «stages linguistiques», alors que ceux issus des familles défavorisées n’auront pas les mêmes chances. «Les enfants du quartier sont rendus avec peu d’infrastructures sportives et dans des familles qui sont déjà en difficulté», a-t-il avancé.

«Quelle est la conséquence de ça ? C’est qu’on bourre les semaines de nos enfants ! C’est parce que nos enfants partent trop tôt et ont des vacances qui se sont plutôt allongées durant ces vingt dernières années, que vous avez vos mêmes enfants qui arrivent crevés tous les soirs», a-t-il fait valoir.

Aucune décision pour le moment

Pour pallier ces inégalités, il faudrait donc, pour Emmanuel Macron, «repenser le temps scolaire», notamment pour diminuer la durée des vacances scolaires. Ce changement de cap ne sera cependant pas mis en place dès la rentrée de septembre, faute de temps, a indiqué le président de la République. Il n'a pas non plus précisé quelle pourrait-être la nouvelle durée des vacances d'été, ni quand le raccourcissement pourrait être mis en place.

Selon une note publiée en avril dernier de la Depp, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale, «au CP, pendant l’année scolaire, les écarts de performances entre secteurs de scolarisation se réduisent. Puis, pendant les vacances d’été, les élèves sont éloignés de l’école pendant deux mois.

À l’issue de cette période de congés, les écarts de performances augmentent», selon une autre étude réalisée en 2020 sur des élèves de CP, en maths et en français. La Depp souligne également que les conséquences négatives des vacances d’été sur les performances scolaires sont plus prononcées chez les élèves de Rep+.

Ce mardi, Emmanuel Macron a aussi annoncé la généralisation de l’ouverture des collèges «de 8h à 18h» dans les quartiers d’éducation prioritaire, toujours dans l’optique de lutter contre «l’inégalité scolaire».