Remaniement : quand pourrait-il avoir lieu ?

Alors que la période des «cent jours» pour relancer le quinquennat touche à sa fin, les rumeurs évoquant un remaniement se font de plus en plus pressantes. Au regard de son calendrier, Emmanuel Macron ne dispose toutefois que de peu d’occasions pour s’y atteler.

Un remaniement pour relancer le quinquennat ? C’est l’hypothèse qui circule de plus en plus dans les hautes sphères du paysage politique. Une rumeur qui viendrait concrétiser le lancement d'un nouveau chapitre pour le président de la République, désireux de mettre définitivement derrière lui la période trouble marquée notamment par l’épisode des retraites.

En déplacement au cœur de la cité phocéenne pour lancer l’acte 2 de son plan «Marseille en grand», Emmanuel Macron sera de retour à Paris mercredi soir, après avoir exceptionnellement tenu le traditionnel Conseil des ministres depuis la deuxième ville de France. Après ce séjour, le président de la République aura toute la liberté de se pencher plus en détail sur un potentiel remaniement, dont les premières rumeurs bruissent auprès des ministres concernés.

Une première fenêtre en le 14 et la fin juillet

Si une telle initiative semble s’imposer pour le chef de l’Etat, afin de marquer définitivement le lancement d’une nouvelle ère, Emmanuel Macron devrait toutefois faire preuve de patience, en laissant au moins la période des «cent jours», aux allures d’ultimatum pour Elisabeth Borne, se clore avant de dresser un premier bilan du chemin parcouru. Ainsi, le potentiel remaniement ne devrait pas arriver avant le 14 juillet prochain.

A partir du 14 juillet, et alors qu’un premier bilan sera dressé par le président de la République, Emmanuel Macron disposera d’une première fenêtre pour composer un nouveau gouvernement. Toutefois, s’il n’a pas déjà commencé à discuter avec ses anciens et futurs collaborateurs, cette fenêtre pourrait s’avérer courte puisque le président devrait prendre des vacances pour le mois d’août, traditionnellement à partir de la fin juillet.

Une deuxième fenêtre juste avant la rentrée

Dès lors, Emmanuel Macron pourrait faire le choix de la patience et attendre jusqu’à son retour de vacances, probablement autour du week-end du 22-23 août, afin de se laisser le temps de réfléchir à toutes les options dont il dispose, et de prendre les bonnes décisions, alors qu’il sait qu’il est attendu au tournant et que son nouveau gouvernement sera immédiatement mis à l’épreuve dès la rentrée.

Ainsi, le président de la République se donnerait une dizaine de jours avant la rentrée pour préparer la meilleure équipe gouvernementale. Equipe dont les premières rumeurs font état du départ de plusieurs personnalités de premier plan, à l’instar d’Elisabeth Borne, de Pap Ndiaye ou de François Braun, quand, à l’inverse, certains pourraient grimper dans la hiérarchie, à l’image d’un Gérald Darmanin qui pourrait être propulsé à Matignon.