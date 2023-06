Mort de Nahel à Nanterre : l'adolescent était connu pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires

Abattu par un policier après un contrôle qui a mal tourné à Nanterre (Hauts-de-Seine) ce mardi 27 juin, Nahel, un adolescent de 17 ans, faisait l’objet, avant le drame, de 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires, selon une information Europe 1 confirmée par CNEWS.

Le jeune homme était défavorablement connu des services de police. Selon une information relayée par Europe 1 et confirmée par CNEWS, Nahel, 17 ans, abattu par un policier après un contrôle qui a mal tourné à Nanterre (Hauts-de-Seine) ce mardi 27 juin, a fait l’objet, avant sa mort, de 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires. Par ailleurs, il a été mis en cause à cinq reprises pour des refus d'obtempérer depuis 2021.

Cette même source a détaillé les différents démêlés judiciaires connus par le mineur ces deux dernières années. En mars et octobre 2021, il a été arrêté pour refus d’obtempérer avant que les affaires ne soient classées sans suite. En janvier 2022, Nahel a fait l’objet d’une mesure éducative sur décision d’un juge pour enfants.

un refus d'obtempérer le week-end dernier

Le week-end dernier, il a déjà été interpellé et placé en garde à vue pour un refus d’obtempérer, lui valant une nouvelle convocation devant le tribunal pour enfants en septembre prochain.

Par ailleurs, l’adolescent était défavorablement connu des forces de l’ordre depuis 2020 en raison de faits de «recel» et «rébellion contre des policiers». En février 2022, il a été mis en cause pour «utilisation de fausses plaques d'immatriculation», «recel» et «circulation sans assurance».

Plus récemment, il avait été arrêté par la police en janvier puis en mars 2023 pour «consommation» et «vente de produits stupéfiants».