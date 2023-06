Mort de Nahel à Nanterre : «L’homicide volontaire existe, il n’y a pas de légitime défense», affirme l'avocat de la famille

«L'homicide volontaire existe dans ce dossier, il n’y a pas de légitime défense», a affirmé ce mercredi 28 juin Yassine Bouzrou, avocat de la famille de l’adolescent tué la veille à Nanterre par un tir de police en raison d’un refus d’obtempérer.

«C’est une affaire extrêmement grave». Au lendemain de la mort de Nahel, adolescent de 17 ans mortellement blessé par balle par un policier en raison d’un refus d’obtempérer, de nombreuses interrogations subsistent.

Le policier était-il dans son droit en tirant ? Sa vie était-elle menacée lorsque le conducteur a redémarré son véhicule ? Pour maître Yassine Bouzrou, désormais en charge de défendre la famille du jeune homme décédé, «l’homicide volontaire existe dans ce dossier, et il n’y a pas de légitime défense».

Au micro de CNEWS, maître Bouzrou a indiqué leur volonté de poursuivre le fonctionnaire, et demande ainsi sa «mise en examen».

Alors que des violences ont émaillé la soirée et une partie de la nuit de mardi à mercredi à Nanterre, entre habitants et forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 2.000 policiers et gendarmes pour ce mercredi 28 juin au soir.

De son côté, maître Bouzrou maintient que «seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser».