Mort de Nahel à Nanterre : tout savoir sur Yassine Bouzrou, l'un des avocats de la famille du jeune tué

Nahel, 17 ans, a été tué par balle par un policier, à la suite d’un contrôle routier. La famille de l’adolescent a choisi trois avocats, dont Yassine Bouzrou, pour assurer sa défense face à l’agent, poursuivi pour homicide volontaire. Qui est ce ténor du barreau âgé de 44 ans ?

Un habitué des gros dossiers. À 44 ans, Yassine Bouzrou s’est construit une certaine réputation, en raison d’un parcours atypique et d’affaires aussi complexes que médiatisées.

Choisi pour être l'un des trois avocats de la famille de Nahel, tué par balle par un agent de police à Nanterre, il est également connu pour assurer la défense - en binôme avec Juan Branco - de Piotr Pavlenski, l'artiste russe controversé dont le procès s'est ouvert ce mercredi, mis en cause dans l’affaire des photos intimes de Benjamin Griveaux dévoilées au grand public.

Avant cela, Yassine Bouzrou s'est aussi illustré dans d'autres affaires médiatiques. Adoptant une posture très engagée contre les violences policières, il a ainsi été l’avocat de plusieurs familles de victimes dont celle d’Adama Traoré, tué en 2016.

Dans un autre registre, l’avocat avait assuré, en 2018, la défense de plusieurs familles victimes du scandale sanitaire Lactalis. Il avait, dans ce cadre, déposé plainte contre le géant laitier et contre l’État pour «administration de substances nuisibles».

Sept ans auparavant, en 2011, il avait déjà acquis une certaine renommée en étant l’avocat d'Anh Dao Traxel. Recueillie en 1979 par la famille Chirac, après avoir fui le Vietnam, la «fille de cœur» de l'ancien président s'estimait diffamée par un article de Wikipedia.

De nombreuses relaxes obtenues

Après l'ouverture de son cabinet en 2007, il a enchaîné pendant six mois à Nanterre des affaires de stupéfiants et des comparutions immédiates pour lesquelles il a obtenu de nombreuses relaxes, dans des affaires ou la réelle innocence des mis en cause pouvait parfois être douteuse. En 2008, il a assuré la défense de Youssouf Fofana au procès du «gang des barbares» (responsable de la mort d'Ilan Halimi), et a été le seul avocat à obtenir des acquittements.

C’est notamment avec son palmarès éclectique que Yassine Bouzrou a construit sa réputation d’avocat redouté et redoutable, avec une moyenne de 7 relaxes sur 10 comparutions, qui lui ont valu le surnom de «Relaxator». Une ascension d'autant plus singulière que rien ne semblait le prédestiner au départ à embrasser une carrière dans le droit.

Fils d’un chauffeur-livreur et d’une garde malade, l’avocat français d’origine marocaine, né le 30 mars 1979 à Bezons (Val-d’Oise) a grandi à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Très jeune, l'homme se distingue néanmoins par un profil brillant, quoique parfois occulté par un comportement turbulent : «J’avais des facilités scolaires mais je n’étais pas très discipliné. Je préférais passer mon temps en dehors de l’école», confiait-il à France 3 en mars dernier.

Désigné avocat «le plus influent de France» en 2021

Son bac technologique en poche, ne l'empêchera pas du reste de se faire une place à la faculté de droit, malgré le scepticisme de certains membres de l'institution.

«Je suis tombé sur des interlocuteurs qui me décourageaient et m’orientaient vers telle ou telle filière en me décourageant d’entreprendre des études supérieures», a témoigné Yassine Bouzrou, notant qu’il avait «bien fait de ne pas suivre ces conseils».

C’est donc à Panthéon-Assas que Yassine Bouzrou a fait ses études et obtenu ses diplômes sans difficulté, lui permettant, dès 2007, d'ouvrir son cabinet, juste après avoir prêté serment.

«Quand j’étais étudiant, j'étais en quelque sorte conseiller juridique bénévole. Vu le nombre d’établissements scolaires fréquentés, je connaissais beaucoup de monde, donc le jour où je suis devenu avocat, j’avais déjà une clientèle potentielle assez importante», avait-il confié, toujours en mars dernier, à France 3.

De quoi d'emblée lui assurer une belle renommée. Alors qu’il n’avait pas encore trois ans de barreau, Yassine Bouzrou avait ainsi intégré le top 30 du magazine GQ des avocats les plus influents de France, avant d’y figurer à la tête en 2021.