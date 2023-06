L’agence Havas Paris récompensée à Cannes pour sa campagne en faveur de la Fondation Anne de Gaulle

La semaine dernière, l’agence Havas Paris a remporté «Le Grand Prix for Good» lors du Cannes Lions International Festival of Creativity, pour sa campagne en faveur de la Fondation Anne de Gaulle, dont le but est d'accompagner les personnes souffrant d'un handicap mental.

Exceptionnel à plus d’un titre. Du 3 au 10 décembre dernier, les voyageurs se rendant à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ont pu être déboussolés en découvrant que l’endroit avait été rebaptisé Aéroport Paris-Anne de Gaulle. Il s’agissait en fait d’une campagne pilotée par l’agence Havas Paris en faveur de la Fondation Anne de Gaulle – créée par Charles et Yvonne de Gaulle et qui porte le nom de leur fille atteinte de trisomie 21 – qui lutte en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

La date du coup d’envoi n’était, là aussi, pas un hasard, puisque le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées, organisée chaque année depuis 1992 par les Nations Unies. Ainsi, pendant une semaine, c’est le nom d’Anne de Gaulle qui s’est affiché sur la façade des terminaux 2A et 2B, mais aussi sur la signalisation à l’intérieur de l’aéroport, sur les écrans publicitaires, sur les informations des vols, les annonces sonores, sans oublier les cartes d’embarquement et les étiquettes à bagages. Même les panneaux routiers ont été modifiés pour l’occasion.

«Nous sommes fiers qu’une idée si belle et si simple soit aujourd’hui célébrée par les créatifs les plus exigeants du monde. Cela récompense la mobilisation exceptionnelle de toute l’agence pour assurer la mise en œuvre de ce projet hors du commun», se réjouissent Séverine Autret et Stéphane Gaubert, respectivement vice-présidente et directeur de la création de Havas Paris.

À noter que la campagne a également remporté trois Gold Lions dans d’autres catégories – Direct, Outdoor, et Health & Wellness – ainsi qu’un Silver Lion dans la catégorie Média, et un Bronze Lion en «Brand Experience & Activation». Tous les lauréats du Cannes Lions International Festival of Creativity sont à retrouver sur le site officiel de l’événement.