Mort de Nahel à Nanterre: Valérie Pécresse annonce que les bus et trams d'Ile-de-France ne circuleront plus après 21h ce soir

Alors que les violences sont montées d’un cran cette nuit, en réaction à la mort de Nahel, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a annoncé que ni bus ni tramways ne circuleront à compter de 21h dès ce jeudi 29 juin.

«Assurer la protection des agents et des voyageurs». Pour ce motif, et après une deuxième nuit marquée par des violences urbaines survenue à la suite de la mort de Nahel, les tramways et autobus ne circuleront pas ce jeudi soir après 21h en Ile-de-France, a annoncé la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse.

«La décision est prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transports franciliens: les bus et les trams ne circuleront pas ce soir à partir de 21H00, pour assurer la protection des agents et des voyageurs», a tweeté Valérie Pécresse. «Nos transports ne sont pas des cibles pour les voyous et les casseurs!», a ajouté l'élue (LR), qui est aussi présidente du conseil régional.

La RATP, principal opérateur de la région, a précisé que ses trams et bus allaient s'arrêter progressivement jusqu'à 21h. «Les réseaux Métro et RER devraient circuler normalement», a déclaré Valérie Pécresse dans un communiqué. «Nous invitons tous les voyageurs à prendre leur disposition pour anticiper leurs déplacements dès à présent», a précisé la Régie.

De nombreux dégâts matériels

Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, quatre lignes de tramway ont été particulièrement touchées par les violences. Il s'agit d'abord de la ligne le T1 passant de Asnières à Noisy-le-Sec. Le trafic est «interrompu entre Marché de St-Denis et Asnières Quatre Routes en raison de mesures de sécurité», selon les informations de la RATP sur son site internet. La circulation devait reprendre ce jeudi 29 juin aux alentours de 14h.

Pour les mêmes raisons, le T4 allant de la gare de Bondy à la gare d’Aulnay-Sous-Bois ne dessert pour l’instant plus les stations entre Gargan et Hôpital de Montfermeil. Les conditions normales de circulation devaient reprendre également à 14h.

Le T5 est quant à lui interrompu entre Butte Pinson et Garges-Sarcelles, mais aussi entre Marché de Saint-Denis et Roger Sémat. Contrairement aux deux autres, la reprise normale du trafic n’est pas prévue pour ce jeudi d’après les derniers éléments fournis par la RATP.

Une situation similaire pour le T6 allant de Viroflay à Châtillon dont la circulation est interrompue entre Division Leclerc et Louvois. Et ce, jusqu’à la fin du service ce jeudi soir. Ces incidents n'ont pas fait de blessé, mais des conducteurs ont été pris à partie, voire molestés.