Vacances scolaires : où se situe la France par rapport aux autres pays européens ?

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé son souhait de raccourcir les vacances d’été pour mieux répartir le temps scolaire, les élèves français et leurs seize semaines de vacances par an sont-ils bien lotis par rapport aux autres pays européens ?

Emmanuel Macron a demandé, ce mercredi 28 juin, à son gouvernement de travailler sur une refonte des vacances d'été et du temps scolaire sur l'année, sans fixer de calendrier précis, le tout dans l’optique de réduire les inégalités entre les élèves.

«Beaucoup trop d'enfants dans notre pays, hélas, ne partent pas en vacances et donc peuvent être assignés à la maison pendant plusieurs mois au cours desquels ils n'apprennent pas», «ce qui nuit à la consolidation des acquis de l'enseignement», a expliqué le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

Pour l’heure, les élèves français disposent de seize semaines de vacances par an. S’ils sont loin derrière les Irlandais, ils sont toutefois dans la moyenne haute européenne, avec une petite nuance pour les vacances d’été qui sont, contrairement aux idées reçues, plus courtes que dans la plupart des pays européens.

L'Irlande championne des vacances, la France 6e

Dans le détail, selon les données de l’OCDE en 2021, qui compare le temps scolaire des 38 pays regroupés dans l’alliance, la France se classe en 6e position, à égalité avec la Hongrie, avec 16 semaines de vacances sur l’année. Devant elle, l’Irlande caracole en tête avec 19 semaines, suivie par le Portugal, la Suède, la Lettonie et l’Estonie avec 17 semaines de vacances. En bas du classement, la Suisse avec 10 petites semaines, suivie par l’Écosse, l’Allemagne et le Danemark avec 11 semaines.

La France 21e pour les vacances d'été

Concernant les vacances d’été, le constat est bien différent. Avec 8 semaines de vacances, la France se classe «seulement» en 21e position, loin derrière le Portugal, l’Irlande ou la Lettonie et leurs 13 semaines de vacances estivales, mais toujours devant la Suisse, bon dernier avec 5 semaines de vacances, talonnée par l’Allemagne, l’Angleterre, l’Écosse, les Pays-Bas, et le Danemark avec 6 semaines de vacances d’été.

À noter que les chiffres concernant la Suisse sont à nuancer puisqu’il s’agit d’un État fédéral et que les 26 cantons du pays sont libres d'élaborer leurs systèmes scolaires. Il s’agit donc d’une moyenne, et les cantons francophones de Genève et de l’État de Vaud, affichent par exemple 13 et 15 semaines de vacances scolaires sur leurs calendriers respectifs.

Des congés régulièrement répartis

En France, les vacances d’été représentent la moitié de la totalité des congés sur l’année scolaire. Les huit autres semaines de vacances sont régulièrement réparties parmi les 36 semaines de cours prévues par le calendrier de l’Éducation nationale.

Sur son site, l’OCDE évoque les congés 1, 2, 3 et 4, qui correspondent en France aux vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver et du printemps. En revanche, contrairement à d’autres pays qui ont un congé de la Pentecôte, les élèves français n’ont pas de 5e fenêtre de vacances. La 0,2 semaine de congés comptabilisée ci-dessus correspond aux jours fériés.

Finalement, si Emmanuel Macron souhaite refonder le calendrier des vacances scolaires, ce ne sera pas pour tout de suite. Cette refonte globale, en raison de sa difficulté, a donc peu de chance d’être prête pour la rentrée 2024 : «il a rappelé lui-même que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'il était important d'ouvrir cette page de notre histoire éducative», a précisé Olivier Véran.