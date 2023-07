Émeutes en France : que risquent les mineurs interpellés et leurs familles ?

Quelques jours après la mort du jeune Nahel à Nanterre, des émeutes ont eu lieu dans de nombreuses villes en France. Les forces de l'ordre ont interpellé, au total, plusieurs milliers d'émeutiers, et parmi eux, des mineurs. Tout savoir sur les profils de ces personnes interpellés et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que leurs parents.

Après la mort de Nahel à Nanterre ce mardi 27 juin, des émeutiers embrasent le pays depuis quelques nuits. Révoltés après le décès de l'adolescent de 17 ans lors d'un contrôle routier, ils brûlent des voitures, des écoles, des commissariats et pillent des magasins et des boutiques.

Depuis le début de la semaine, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 2.000 interpellations. Parmi les personnes interpellées, on compte de très jeunes personnes mineures.

Alors que le Président de la République a appelé, ce vendredi, à «la responsabilité des parents», on en sait un peu plus sur le profil des individus qui sèment le trouble et le désordre sur le territoire national dans un mouvement de révolte.

Profils des mineurs interpellés

Selon une note des renseignements territoriaux, l'âge médian des émeutiers est de 17 ans. Toujours selon cette note, moins de 2% des personnes interpellées sont connues des services de police. Ce sont quasi exclusivement des hommes «qui ont la culture des réseaux sociaux dans leur mode d'action».

Les renseignements territoriaux distinguent trois profils parmi les émeutiers :

les jeunes de cité

Ces jeunes utilisent des tactiques de guérilla urbaine. Leur cible ne semble pas déterminée précisément à l'avance et leur mode opératoire reste classique, avec des appels sur les réseaux sociaux.

DES PERSONNES ISSUS DE L'ULTRAGAUCHE

Ces personnes ne jurent que par le chaos. Ils sont rompus à l'affrontement et capables de structurer les modes opératoires (barricades, blocages).

DES PERSONNES VENANT AIDER LES MILITANTS DE L'ULTRAGAUCHE

Ces personnes sont «paumés». Ils sont dans une logique de contestation de la politique gouvernementale.

QUELLES SANCTIONS POUR CES individus et leurs parents ?

Selon le code pénal des mineurs, les individus âgés de 13 ans et plus interpellés lors de ces émeutes peuvent encourir des santions plus ou moins importantes : le placement en centre éducatif fermé, une amende allant jusqu'à 7.500 euros, ou même une peine de prison.

Les parents ne peuvent pas être poursuivis pénalement pour les actes commis par leurs enfants. Ils peuvent, néanmoins, subir plusieurs sanctions : une amende allant jusqu'à 30.000 euros, payer les dégâts causés par leurs enfants, ou encore être sanctionnés pour défaut d'autorité parentale, selon le code civil.