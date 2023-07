Éric Zemmour : «Nous sommes entre les émeutes et la guerre»

Ce samedi 1er juillet, sur le plateau de Punchline Weekend, Éric Zemmour est revenu sur les violentes émeutes qui ont lieu dans le pays, depuis la mort de Nahel, tué lors d'un contrôle de police, à Nanterre.

Invité de l’émission d'Eliot Deval, Éric Zemmour a fermement condamné les violences urbaines qui ont éclaté dans plusieurs villes de France, depuis quatre nuits à la suite la mort de Nahel, tué lors d'un contrôle de police à Nanterre. «Nous sommes entre les émeutes et la guerre», a affirmé le président de Reconquête.

L’homme politique assure «qu’on est entre des émeutes ethniques qui peuvent se transformer en guerre civile».

«Quand vous avez des milliers de jeunes gens, entre 16 et 25 ans, qui se jettent sur des policiers, qui pour certains leurs tirent dessus avec des armes de chasse ou même des kalachnikovs, qui brûlent des mairies ou des écoles, qui pillent des grands magasins, vous voyez bien qu’on est dans des scènes de à la fois de pillage, de razzia et de guérilla» a-t-il ajouté.

Éric Zemmour est revenu sur la condition des policiers, qui peinent à faire face aux émeutiers à cause de l’immigration en France selon lui : «Les policiers reculent parce qu’ils sont moins nombreux […] Depuis 20 ou 30 ans, nous n’avons cessé de recevoir des centaines de milliers de personnes venus du Maghreb et d’Afrique. Ces gens-là ont fait souche, ont fait des enfants, ont fait des jeunes et aujourd’hui, ils sont en nombre incalculable».