Florent Pagny : pour la première fois depuis l'annonce de son cancer du poumon, le chanteur est remonté sur scène

Après un an et demi d'arrêt pour soigner un cancer du poumon, Florent Pagny faisait son retour sur scène vendredi, pour le Festival de Nîmes.

«Ca fait un drôle d'effet quand même. C'est la reprise et vous êtes toujours là», a déclaré Florent Pagny aux 10.000 spectateurs présents vendredi 30 juin à l'occasion du Festival de Nîmes. Un concert chargé en émotion. Et pour cause, c'était la première fois que l'artiste remontait sur scène après un an et demi d'arrêt pour soigner son cancer du poumon.

Il continue les traitements et injections

Les équipes organisationnelles ont d'ailleurs tenu à rassurer le public sur la présence de l'artiste de 61 ans, en déclarant sur Twitter, peu avant le début du concert : «Nous vous confirmons le maintien des concerts prévus ce week-end aux arènes de Nîmes, dans le cadre du Festival de Nîmes.» Un moment festif et néanmoins «un vrai challenge» pour Florent Pagny. Comme il l'a rappelé au micro de RTL : «Je continue les traitements et les injections toutes les trois semaines. J'ai testé depuis juin ma voix en studio en enregistrant 20 duos pour un album qui sortira à la rentrée. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour tenir 1h30.»

Pas de «troisième mi-temps»

Sa grande amie Zazie a assuré la première partie, avant qu'il ne débarque dans un look en cuir, lunettes au nez et le crâne rasé, pour 1h30 de concert, sans «troisième mi-temps». «Les médecins m'ont dit que je pouvais chanter, mais pas faire d'excès autour. Donc s'il vous plaît, il ne faudra pas m'attendre après le concert. Je ferai un départ Beatles, je laisserai les musiciens finir la dernière chanson. Mais moi aussi je vous aime», a-t-il lancé en préambule.

Après avoir suivi un traitement de chimiothérapie qui s'était arrêté en mai 2022, Florent Pagny, en rémission, avait souhaité s'envoler pour la Patagonie pendant plusieurs mois. Après l'annonce d'une rechute, il a repris sa chimiothérapie début mars 2023. L'artiste va poursuivre sa tournée ce samedi au Aluna Festival en Ardèche.