Emeutes en France : la surveillance des plages dégradée après la mobilisation des CRS maîtres-nageurs sauveteurs

Pour faire face aux heurts qui traversent la France après la mort de Nahel, les autorités ont rappelé des CRS affectés à la surveillance des plages pour l'été. Les maires des communes du littoral s'inquiètent pour la sécurité des baigneurs.

A seulement quelques jours du début des vacances scolaires, les équipes de surveillance des plages ont été amputées de certains de leurs membres. Ces CRS maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) ont été rappelés pour faire face aux émeutes qui émaillent la France à la suite de la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre. Certains maires ont dû se résoudre à restreindre les zones et horaires de baignade.

La Gironde est notamment concernée puisqu'une quarantaine de CRS affectés à la surveillance des plages dans le département ont été contraints de rejoindre leurs unités respectives, rappelés par le ministère de l'Intérieur.

Alors qu’ils devaient assurer la surveillance des baignades dès ce matin sur plusieurs plages du Calvados, les MNS des CRS ont été rappelés pour faire face aux violences urbaines. Au titre de l’@Uamc14 j’ai demandé à @Prefet14 leur retour rapide pour la sécurité des baigneurs. pic.twitter.com/kVFt4smp7F — Paz Olivier (@paz_olivier) July 1, 2023

A Lège-Cap Ferret, le drapeau rouge a été hissé dès samedi 1er juillet, pour signifier le fonctionnement «en mode dégradé» de la surveillance des plages. Auprès de France 3, le maire de la ville, Philippe de Gonneville, précise qu'il manque huit CRS pour assurer la sécurité des baigneurs.

Dans ces conditions, l'édile n'a pas trouvé d'autres solutions que de modifier les horaires de surveillance. Au lieu de s'étendre de 11h à 19h, comme d'habitude en période estivale, ils sont désormais fixés «de 12h à 18h30 et nous hissons le drapeau rouge en dehors de ces horaires», explique le maire de Lège-Cap Ferret.

«A partir de lundi, je ne sais pas comment faire»

Si les CRS MNS ne sont pas de retour rapidement et qu'il est impossible de les remplacer par des sauveteurs civils, Philippe de Gonneville craint de devoir «fermer des zones de baignade sur certaines plages» ou «réduire aussi la longueur de la zone surveillée. Cela dépendra surtout des conditions météo et si la mer est calme ou bien agitée avec de la houle à plus de deux mètres».

Certaines villes du Calvados rencontrent les mêmes difficultés, à l'image d'Houlgate qui a vu partir trois CRS maîtres-nageurs sauveteurs. «Pour le week-end on s'est organisé, mais à partir de lundi, je ne sais pas comment faire», déplore le maire, Olivier Coulin.

Ces communes du littoral ignorent en effet quand ces sauveteurs reviendront sur leurs plages et redoutent de devoir faire sans eux à plus long terme. Sur Twitter Olivier Paz, le président de l'Union des maires du Calvados, a interpellé la préfecture pour lui demander le «retour rapide» de ces CRS. Il en va selon lui de «la sécurité des baigneurs».