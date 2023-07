Émeutes en France : la maison d'un maire attaquée à la voiture bélier puis incendiée

Le maire de la commune de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a révélé avoir été victime d’un incendie criminel survenu dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet à son domicile, dans lequel se trouvaient sa femme et ses enfants, tandis que lui était à l’hôtel de ville de sa commune. Une enquête a été ouverte.

Une effroyable tentative d'assassinat. C'est vers 1h30 du matin, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet que les faits se sont produits, lors de manifestations interdites survenues à la suite de la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier mardi 27 juin.

Alors que Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses se trouvait à l'hôtel de ville de sa commune «depuis 3 nuits», comme mentionné dans son communiqué posté sur Twitter, des manifestants ont tenté d'entrer dans le domicile du maire, où se trouvaient son épouse et ses enfants.

Ils ont forcé le portail à l'aide d'une voiture bélier, mais ne parvenant pas à en venir à bout, ils ont mis le feu à cette voiture bélier avant de prendre la fuite. L'incendie s'est alors propagé au portail, ainsi qu'au domicile familial.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat.





Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes pic.twitter.com/9HW1eAFCXN

— Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) July 2, 2023