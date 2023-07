Mort de Nahel : la cagnotte de soutien lancée pour la famille du policier auteur du tir a atteint 1 million d'euros

La cagnotte créée vendredi 30 juin pour le policier qui a tué le jeune Nahel en service enregistre désormais plus de 1 million d'euros de dons lundi 3 juillet, sur le site Go Fund Me.

Un soutien de poids. Une caisse solidaire a été créée par Jean Messiha, ancien soutien d’Eric Zemmour, à l’attention de la famille de Florian M., le «policier de Nanterre» qui a tué le jeune Nahel par balle, alors qu’il était en service. Il a été mis en examen pour homicide volontaire.

«Soutenez-le massivement et soutenez nos forces de l’ordre», a mentionné le polémiste sur la page de la cagnotte. Créée dans l’objectif de récolter 50.000 euros, celle-ci enregistre une récolte totale de plus de 1.032.050 euros dans l'après-midi du lundi 3 juillet. Le don le plus élevé s’élève à 3.000 euros.

Le créateur nargue la famille de Nahel qui a récolté moins de dons

Une première cagnotte avait été lancée sur la plate-forme Leetchi par le même créateur, avant d’être suspendue à plus de 5.000 euros en quelques minutes.

Chers amis,





Ce soir les gaucho-collabos font une syncope.





Tenez-vous bien : la cagnotte que j’ai lancée pour la famille du policier Florian M DÉPASSE CELLE CRÉÉE EN FAVEUR DE LA MÈRE DE NAHEL.





Paraît que les internautes sont indignés.





Vraiment ?



Vous êtes indignés ?



Pas moi… https://t.co/81EaFOBUXU — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) June 30, 2023

Jean Messiha s’est réjoui du succès de la cagnotte, en narguant la cagnotte lancée en soutien à la mère de Nahel, qui a perdu son fils de 17 ans, qui a récolté moins que celle lancée pour le policier.

