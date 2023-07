Emeutes en France : un enfant de 11 ans arrêté après un incendie criminel au Havre

Un mineur âgé de 11 ans, déjà connu par les services de police, a été interpellé ce dimanche 2 juillet, après l’incendie d’un local désaffecté au Havre, dans le cadre des émeutes qui touchent le pays depuis la mort de Nahel.

Depuis le début des émeutes liées à la mort du jeune Nahel, mortellement blessé par balle par un policier lors d'un refus d'obtempérer, le mardi 27 juin, le gouvernement appelle à la responsabilité des parents des jeunes émeutiers.

Ce dimanche 2 juillet, un mineur âgé de 11 ans a ainsi été interpellé après l’incendie criminel d’un local désaffecté au rez-de-chaussée d’un immeuble habité de la rue Bruneval, au Havre, a appris CNEWS de source policière. Dénoncé par des riverains, le jeune garçon, connu au Traitement des antécédents judiciaires pour un fait de violences en réunion, a été rapidement interpellé avec les cheveux brûlés. Il a été placé en retenue judiciaire.

«La responsabilité des parents»

«Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes voire très jeunes. C’est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s’exercer. J’en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n’a pas vocation à se substituer à eux», avait d’ailleurs déclaré Emmanuel Macron, ce vendredi 30 juin.

«Lorsque les parents, qui ont des droits, mais aussi des devoirs, n'exercent pas leur autorité parentale et que cela met en cause la sécurité, la moralité et l'éducation des enfants, ils peuvent encourir à une peine dont le maximum est de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende», avait ajouté Eric Dupond-Moretti, quelques heures après la prise de parole du chef de l’Etat depuis la cellule de crise interministérielle.