L'Haÿ-les-Roses : « Monsieur le Maire !», « Il est vivant !», quand les enfants de la ville accueillent chaleureusement le maire attaqué (vidéo)

Victime d'une attaque à la voiture-bélier à son domicile dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, Vincent Jeanbrun, le maire de L'Haÿ-les-Roses, est revenu à son domicile ce lundi, malgré les dégâts sur la devanture de sa maison. Et il a été accueilli par des cris d'enfants venant de l'école située à proximité.

Vincent Jeanbrun a eu du mal à contenir son émotion. Le maire de l'Haÿ-les-Roses, victime d'une attaque à la voiture-bélier à son domicile dans le cadre des émeutes causées par la mort du jeune Nahel, a été accueilli par des cris d'enfants alors qu'il rentrait chez lui. Vraisemblablement touché par cet hommage, l'édile a publié la vidéo sur les réseaux sociaux pour les remercier.

En rentrant à mon domicile j’ai eu le droit à un comité d’accueil particulièrement chaleureux des élèves L’Haÿssiens…





« Monsieur le Maire »



« Il est vivant »



…





Ça donne du baume au cœur, les mots m’échappent…





Merci à eux… pic.twitter.com/Xy3Svl2sNB — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) July 3, 2023

Sur celle-ci, on peut observer le parvis de sa résidence fortement endommagé par les flammes et le choc provoqué par la voiture-bélier. Le portail est en partie calciné et le sol de l'entrée a été complètement noirci. Au loin, plusieurs enfants sont amassés sur les grilles de l'école primaire et hurlent en le voyant : «Monsieur le maire !» ou encore «Il est vivant !».

De son côté, Vincent Jeanbrun a rendu hommage aux élèves scolarisés sur sa commune. «En rentrant à mon domicile j’ai eu le droit à un comité d’accueil particulièrement chaleureux des élèves L’Haÿssiens… [...] Ça donne du baume au cœur, les mots m’échappent… Merci à eux…»

Rassemblement à 15h à l'Haÿ-les-Roses

Pour rappel, l'élu avait été ciblé par une attaque à la voiture-bélier dans son pavillon durant la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet. Alors qu'il était à la mairie pour coordonner le dispositif de sécurité pour faire face aux émeutes liées à la mort du jeune Nahel, ses deux enfants étaient présents dans la maison avec son épouse. Cette dernière a d'ailleurs été blessée au tibia en prenant la fuite.

Un rassemblement en soutien aux maires et agents agressés lors de ces violences a lieu ce lundi à L'Haÿ-les-Roses, à 15h. Après une marche, une prise de parole est prévue à 16h sur l'esplanade de la Halle de marché. Le maire Vincent Jeanbrun, mais également le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse devraient s'exprimer.