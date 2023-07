Autoroute : un ingénieur dévoile son astuce pour économiser jusqu’à 30% sur les péages

En pleine période estivale, les Français sont nombreux à emprunter les autoroutes pour partir en vacances. Mais alors que le tarif des péages a augmenté de presque 5% en février, l’ingénieur Franck Saless à repérer une faille qui lui permet de payer moins cher. Interrogé par CNEWS, il nous dévoile son astuce.

Une cerise sur le gâteau pour le porte-monnaie. Avec les vacances d’été, les Français utilisent majoritairement la voiture pour pouvoir se déplacer et se rendre à leur destination. Et comme chaque été, les autoroutes sont très fréquentées. Mais alors que le tarif des péages a augmenté de pratiquement 5% en février dernier, il existe une astuce pour économiser de l’argent.

Cette faille a été repérée par l’ingénieur et fondateur d’Autoroute-eco.fr, Franck Saless, en lisant le rapport de la Cour des comptes. «Il y avait un ancien directeur de concessions d’autoroutes qui expliquait que si quelqu’un connaissait parfaitement les tarifs et savait où sortir, il pourrait payer moins cher», a réagi Franck Saless auprès de CNEWS.

D’après cet ingénieur nantais, pour pouvoir économiser jusqu’à 30% sur les péages, il faut sortir avant la barrière de péage, payer une première fois puis faire demi-tour au rond-point et re-rentrer aussitôt sur l’autoroute. Une expérience qui a permis à Franck Saless de comprendre que les automobilistes «ne payaient pas l’autoroute au kilomètre».

Les économies faites lors de l’application de cette astuce peuvent varier. «Cela dépend vraiment des autoroutes. Il y en a certaines où l’on ne peut pas économiser grand-chose. En moyenne, ce sera entre 10% et 15%. Cela varie aussi selon le nombre de fois où l’on est prêt à sortir. Si l’on fait un Paris-Lyon et que l’on sort deux ou trois fois c’est moins gênant puisqu’il y a de quoi faire des petites sorties et de ne pas sortir tous les 20 km», nous a raconté Franck Saless.

En revanche, il faut être prudent car cette technique ne marche que sur les péages en système fermé, c’est-à-dire les autoroutes «où quand on y rentre, on prend un ticket, et quand on sort, on le rend». Elle ne s’applique donc pas sur les autoroutes «où dès que l’on arrive au niveau de la barrière de péage, on ne peut que payer ce que l’on nous demande».