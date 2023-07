Émeutes en France : le concert organisé en soutien aux familles des jeunes interpellés finalement annulé

Ce mercredi 5 juillet, la salle de la Flèche d'or, située dans le 20e arrondissement de Paris, avait prévu d'organiser un concert de soutien aux familles des victimes et jeunes interpellés par les forces de l'ordre lors des émeutes. L'événement a finalement été annulé.

L'idée ne plaisait pas à tout le monde. Ce mercredi 5 juillet, la Flèche d'or, salle de spectacle et d'échanges citoyens du 20e arrondissement de Paris, organisait une soirée de soutien «aux collectifs des familles de victimes et jeunes interpellés» lors des émeutes liées à la mort du jeune Nahel. La soirée, qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, a été annulée.

Dans un communiqué, la Flèche d'or évoque plus précisément un «report [...] pour des raisons de sécurité [...] suite à la surmédiatisation de cet événement par des médias loin de [sa] ligne politique».

Une «décision injuste»

«Pour des raisons évidentes de protection de notre public, des artistes, mais aussi de notre staff, nous nous devons de prendre cette décision injuste», a écrit la salle de spectacle, qui dénonce une «récupération médiatique qui détourne le regard du but même de cette soirée : à savoir le soutien d'un mouvement populaire après le meurtre d'un adolescent de 17 ans».

Plusieurs musiciens et chanteurs étaient programmés pour ce concert prévu de 20h à minuit, pour un tarif de 15 euros. À l'origine, la somme n'était payable qu'en «Cash only», c'est-à-dire uniquement en liquide, ce qui n'a pas manqué de soulever des interrogations. Sur le site internet de la Flèche d'or, la mention avait ensuite disparu. L'établissement indiquait sur les réseaux sociaux qu'il «[reverserait] les bénéfices à la Legal Team Antiraciste et aux familles de victimes de violences policières».

La Flèche d'or, qui se présente comme un «lieu antiraciste», tenait cet événement pour «condamner les violences policières et affirmer sa solidarité avec les familles qui en sont victimes». Elle le décrivait comme «un moment collectif de force et de soutien, qui semble plus que nécessaire dans ce climat anxiogène et délétère.»

Comme une envie de vomir. La Flèche d’Or, un lieu hautement subventionné par la Mairie de Paris, organise un concert de soutien aux familles des émeutiers‼️ À Paris, quand vous brûlez des voitures, vous êtes récompensés aux frais des Parisiens. La honte. #emeutes pic.twitter.com/CmRsbfv8Bx — Charlotte Rocher (@ChaRocher) July 5, 2023

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s'étaient indignés de l'organisation de ce concert. «Vous ne rêvez pas, le tiers-lieu subventionné par les impôts des Parisiens organise ce soir à #paris20 un concert de soutien aux familles des émeutiers. Dégoût total», se scandalisait notamment un utilisateur.

Auprès de CNEWS, la mairie de Paris avait déclaré qu'elle «désapprouvait l'organisation de ce concert», jugée «totalement inopportune». Une rencontre devait alors être organisée entre le maire DVG du 20e arrondissement de Paris, Éric Pliez, et la direction du lieu culturel.

Depuis plusieurs jours, les violences liées aux émeutes ont largement diminué. Dans la nuit de ce mardi 4 au mercredi 5 juillet, seulement 16 personnes ont été interpellées.