Jordan Bardella : «Le sentiment que donne le gouvernement, c'est qu'il y a une prime à l'émeute»

Jordan Bardella, était l'invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 5 juillet. Le président du Rassemblement national a estimé que «le sentiment que donne le gouvernement, c'est qu'il y a une prime à l'émeute».

«Il y a des gens qui cassent et donc le contribuable français va devoir déverser des dizaines de millions d’euros, si ce n’est plus pour éponger les dégâts», a-t-il dénoncé avant d'ajouter, «je n’accepte pas l’idée que les Français qui se lèvent tôt, qui travaillent dur et plus généralement la classe moyenne qui supporte l’intégralité de l’effort dans notre société, soit contrainte de payer davantage».

La suppression des aides pour les familles de mineurs récidivistes

Face à ce constat, Jordan Bardella a réitéré l'une des propositions portée par le RN, la suppression des «aides sociales et les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes».

Pour le président du Rassemblement national, il s'agit là «de bon sens mais aussi d’un principe de justice. Les casseurs doivent payer !» Jordan Bardella va plus loin en ajoutant «Tu casses, tu paies et si tu ne peux pas payer, ce sont tes parents qui paieront.»