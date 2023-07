Montpellier : déclarée et légale, une rave party pour enfants va avoir lieu ce mercredi

Une rave party pour enfants baptisée «Kiddy Rave», déclarée et légale, se tiendra ce mercredi soir dans la ville de Montpellier. Un événement inédit dédié aux enfants de moins de 14 ans.

Une rave party dédiée aux enfants de moins 14 ans. Voilà le concept de l’évènement organisé par le collectif d’artistes Luxuriis, baptisé «Kiddy Rave», qui se tiendra ce mercredi 5 juillet au parc des Beaux-Arts de Montpellier.

Cette rave party est déclarée et bien légale. Elle réunira des jeunes de moins de 14 ans, pendant trois heures entre 19h et 22h. «On veut voir des gamins taper du pied devant des caissons et créer un événement à cheval entre l’art, l’éducation populaire et la pédagogie», a expliqué Mathis Bouteiller, coordinateur de l’événement, à RTL.

«Faire connaître les valeurs positives de la rave party»

Durant l’événement les enfants pourront participer à plusieurs ateliers ludiques. Des jeux de sons et lumières seront mis en place afin de les initier à la musique techno et de redorer l’image des rave party. Un des ateliers portera sur la prévention concernant les risques liés au son diffusé trop fort.

«Notre but est de faire connaître les valeurs positives de la rave party comme la liberté, le partage, la bienveillance, pour que les enfants puissent danser et vibrer ensemble sur de la musique», a confié Mathis Bouteiller à France 3 Occitanie.

Autre objectif de cette «Kiddy Rave» : favoriser la mixité sociale, et rendre l’art et la culture accessibles au plus grand nombre.