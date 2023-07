Marseille : 24 lignes de bus perturbées par... des cafards

Des bus de la Régie des transports métropolitains, à Marseille, ont été envahis par des cafards, ce lundi 3 juillet. Les fortes chaleurs des derniers jours et les pluies intenses ont favorisé la ponte d’œufs.

Des passagers indésirables. Le trafic de 24 lignes de bus de la ville de Marseille a été perturbé, ce lundi 3 juillet, en raison de la présence de cafards. En effet, ces derniers étaient présents dans de nombreux bus qui partaient du dépôt de la Rose.

«Nous avons dû immobiliser les bus qui quittaient le dépôt à cause d’une invasion de cafards. Chaque année, on procède au traitement de tout notre parc le 1ᵉʳ mai, mais là, nous avons dû intervenir une nouvelle fois dans la nuit de vendredi à samedi, et de nouveau encore ce matin», a déclaré à La Provence Nicolas Covarel, directeur des bus et tramways à la régie des transports métropolitains.

Un phénomène inédit

Ce n’est pas la première fois que la RTM doit faire face à ce problème, mais cette invasion de cafards est tout de même surprenante à cette période de l’année. «Nous faisons face à un phénomène assez inédit, avec une recrudescence de ces nuisibles due aux fortes pluies et chaleurs qui ont favorisé la ponte d’œufs», a ajouté Nicolas Covarel. Selon Nicolas Sidi, délégué syndical à la CGT RTM, les cafards seraient remontés avec la «mise en route de la climatisation».

La semaine dernière, des employés du dépôt de la Rose, accompagnés par des syndicats, avaient dénoncé l’insalubrité des lieux. «Sanitairement, ce n’est plus possible. Les salariés viennent travailler avec la boule au ventre de peur de rapporter ces nuisibles à la maison», avait notamment déclaré un représentant FO.