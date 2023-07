Medef : qui pour succéder à Geoffroy Roux de Bézieux ?

Ce jeudi 6 avril se tiendra le premier tour de l’élection du nouveau président du Medef. Deux candidats s’affronteront pour succéder à Geoffroy Roux de Bézieux. Les 1.123 grands électeurs issus des fédérations et des Medef régionaux et territoriaux voteront par voie électronique.

Le Medef va avoir un nouveau président. Après un mandat de cinq années, Geoffroy Roux de Bézieux va quitter la présidence du syndicat patronal. Comme le prévoient les statuts du Medef, l’actuel président ne peut pas se porter candidat à sa réélection. Deux candidats s’affronteront ce jeudi 6 juillet pour prendre sa succession : Patrick Martin et Dominique Carlac’h.

Le 5 mai 2023, trois candidats avaient obtenu les 150 parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter au vote. Cependant, Pierre Brajeux, président délégué de la Fédération française de la sécurité, a annoncé retirer sa candidature au profit de celle de Dominique Carlac’h.

Patrick Martin

Qui est-il ?

Il est le favori de cette course à la présidence. Actuel numéro 2 du Medef et PDG du groupe industriel Martin Belaysoud, Patrick Martin est considéré par beaucoup comme le successeur naturel de Geoffroy Roux de Bézieux.

Patrick Martin a reçu le soutien de taille de la plus grosse fédération du Medef, la Fédération des assureurs, qui comptabilise à elle seule 65 grands électeurs.

L’Union des industries et métiers de la métallurgie (3e), la Fédération française du bâtiment (4e) et la SYNTEC (5e) se sont également ouvertement déclarées en sa faveur.

La Fédération bancaire française, deuxième plus influente, n'a de son côté pas pris parti.

Très présent sur le terrain, Patrick Martin peut aussi compter sur l'appui de nombreux membres des exécutifs des Medef régionaux et territoriaux.

Son programme ?

Dans sa profession de foi, Patrick Martin insiste sur l’importance de «réconcilier la croissance et le climat». Il estime notamment que, «c’est par la croissance que nous surmonterons les crises que nous vivons aujourd’hui et que nous répondrons aux enjeux de demain».

Parmi ses trois grands axes de travail, le candidat souhaite mettre en place un Medef Lab de l’entreprise pour permettre de faire de l'organisation patronale un acteur majeur du débat public.

S'il est élu, il prévoit également d'organiser, dès la rentrée, une convention croissance climat entre partenaires sociaux pour bâtir une feuille de route pour une croissance responsable.

Troisième grand chantier, la jeunesse. Patrick Martin estime qu'il faut que les entreprises et le Medef ouvrent leurs portes aux jeunes dès leur plus jeune âge pour qu'ils aient une connaissance des métiers et du monde de l'entreprise.

Dominique Carlac'h

Qui est-elle ?

Ancienne sportive de haut niveau et seule femme à se présenter à la présidence du Medef en 2018 et en 2023, Dominique Carlac’h est l’actuelle porte-parole mais aussi vice-présidente du Medef. Elle siège également depuis 2021 au sein du Conseil économique et social (Cese). Il s’agit d’une assemblée constitutionnelle composée de représentants sociaux du patronat, des syndicats et des associations.

Si elle n’est pas considérée comme la favorite, elle a cependant reçu le soutien de deux poids lourds de l’économie française : Christel Heydemann, qui est à la tête d’Orange, et Jean Dominique Sénard, dirigeant de Renault. Elle peut également compter sur l’appui de Pierre Brajeux, qui a renoncé à sa candidature à son profit.

Invitée dans l’Hebdo de l’Eco sur CNEWS, Dominique Carlac’h a expliqué croire en sa candidature et à son potentiel de victoire. «Je suis très confiante, les jeux ne sont pas faits et il va y avoir des surprises (…) Il y a une question de génération et une question de Medef de son temps tout simplement.»

Son programme ?

Comme présidente du Medef, Dominique Carlac’h souhaite faire en sorte que l’organisation patronale remplisse son rôle, celui de «mettre en lumière l’entreprise», car cette dernière est «une solution économique, c’est là où on crée de la valeur», mais aussi «une solution sociale, c’est là où on peut prendre l’ascenseur social».

Pour ce faire, elle milite dans son programme pour une baisse des cotisations sociales et des impôts de productions appliqués aux entreprises. Sa participation au Cese a également un impact sur ses propositions puisque la candidate souhaite la création d’une instance regroupant les représentants des entreprises pour permettre une union plus durable des entreprises.

Après les résultats de l'élection, le nouveau président du Medef élu prendra ses fonctions dans les deux mois suivants le scrutin.