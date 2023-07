Météo : un épisode de chaleur exceptionnel va traverser la France dès ce vendredi

Après des perturbations orageuses au début de la semaine, la chaleur monte d’un cran en France et ce à compter de ce vendredi. Le mercure pourrait atteindre 37°C à 38°C dans certains endroits de l’Hexagone. Cet épisode de chaleur, le premier de la saison estivale, devrait durer jusqu’au lundi 10 juillet au moins.

Il va faire très chaud. Alors que des orages ont traversé plusieurs départements français durant le début de la semaine, les conditions météorologiques doivent radicalement changer ce week-end.

En effet, d’après les prévisions de Météo-France, les températures vont grimper en flèche à compter de ce vendredi 7 juillet, au point que la barre des 30°C sera généralement dépassée dans l’Hexagone. «Des pointes de 35°C sont attendues dans la Nouvelle-Aquitaine, et possibles jusqu’à la Bourgogne», a indiqué Météo-France. Durant cette journée, les maximales devraient être de 32°C à Rennes et Nantes, 33°C à Paris et Marseille et jusqu’à 34°C à Metz, Tours et Bordeaux.

Des dégradations orageuses sont également attendues dans la soirée notamment sur le côté sud-ouest du pays. Ainsi, pour l’heure, une dizaine de départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France.

Par ailleurs, cette montée «surprise» du mercure est due à une vaste dépression sur le proche Atlantique qui doit commencer à s’installer dès ce vendredi en France. Elle va apporter sur l’Hexagone les températures caniculaires présentes sur le Maghreb.

Une fin de semaine très chaude

Après cette journée très chaude, le thermomètre devrait baisser samedi, notamment sur le côté nord-ouest. En revanche, la chaleur devrait se poursuivre, voire s’accentuer, à l’est de la France. «Les maximales pourraient atteindre 35°C à 36°C dans la vallée du Rhône et l’intérieur de la Provence, avec des pointes à 37°C. Ailleurs, sur la moitié est, et la Corse, elles seront généralement comprises entre 32°C et 35°C», a mis en garde Météo-France.

En général, au nord-est du pays, on devrait enregistrer des maximales de 31°C à Lille, 32°C à Reims et Strasbourg et jusqu’à 35°C à Paris, tandis que les maximales au sud-est devraient être comprises entre 31°C (Nice) et 34°C (Marseille).

Et ce n’est pas tout. Dimanche 9 juillet, le mercure se chauffe un peu plus et des pointes à 35°C et 36°C devraient être enregistrées jusqu’en Bourgogne et en Alsace. «Dans la vallée du Rhône et l’intérieur de la Provence, on pourra atteindre par endroit 37 à 38°C», estime Météo-France.

Néanmoins, et malgré des températures très estivales au sud-est, les dégradations orageuses devraient faire leur retour sur le côté ouest du pays notamment à Nantes (24°C), la Rochelle (25°C), Tours et Paris (29°C).