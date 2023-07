Mort de Nahel : le policier qui a tiré sur l'adolescent maintenu en détention provisoire

Florian M., le policier qui ouvert le feu sur le jeune Nahel et qui a provoqué sa mort, est maintenu en détention provisoire, a décidé ce jeudi 6 juillet la Cour d'appel de Versailles.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a décidé jeudi de maintenir en détention provisoire le policier auteur du tir mortel sur Nahel à Nanterre le 27 juin dernier, lors d'un contrôle routier, a appris CNEWS.

Ce motard de la police, Florian M., a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué jeudi dernier. Incarcéré à la prison de la Santé à Paris, il est apparu en visioconférence lors de l'audience de la chambre de l'instruction.

Il était représenté par son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, qui avait fait appel du placement en détention de son client.

«Mon Client n'a rien à faire en prison ce n’est pas un délinquant, il ne va pas partir au Guatemala. Il est en prison pour éteindre les feux, éviter que les gens pillent sans des magasins. Pour apaiser des gens qui expriment leur colère on place quelqu'un entre 4 murs loin de sa famille. Ça me choque bcp. Il n’a rien à faire en prison. La seule chose qui a joué c’est le trouble a l’ordre public, on dit que si on le laisse sortir ça va reflamber. C’est la rue qui tient la justice et ça n’est pas raisonnable», a réagi Me Liénard auprès de CNEWS.

La mort du jeune Nahel, 17 ans, le 27 juin dernier lors d'un contrôle routier, a été l'élément déclencheur de plusieurs nuits de violences urbaines en région parisienne et dans le reste du pays. Elles ont été marquées par des scènes de pillages, des tirs de mortiers d'artifice sur des bâtiments publics et des incendies.