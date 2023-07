14-juillet : «Je ne me vois pas faire un feu d’artifice alors que des habitants souffrent encore», explique le maire de Montargis

Interrogé sur CNEWS ce vendredi 7 juillet, le maire de Montargis, Benoît Digeon, a donné les raisons qui l'ont poussé à annuler les festivités du 14-juillet dans sa ville, touchée par de nombreuses dégradations la semaine dernière lors des émeutes liées à la mort de Nahel.

La fête nationale du 14 juillet n'aura pas lieu à Montargis. Le maire de la commune, Benoît Digeon, a pris la décision d'annuler les festivités du 14-juillet. La ville a été marquée par les nombreuses dégradations survenues lors des émeutes liées à la mort de Nahel.

«On sort d'une semaine où on est étrillé. On a nettoyé la ville et on a démoli les bâtiments», affirme Benoît Digeon, avant d'ajouter : «Je ne me vois pas faire un feu d’artifice alors que des habitants et des Montargois souffrent encore».

Le maire de Montargis a également fait part de son inquiétude sur le plan financier suite aux dégradations perpétrées par les émeutiers. «On attend que l'État vienne nous aider pour reconstruire la ville». «Lorsqu'il y a des émeutes, les affaires publiques ne sont pas assurées», a-t-il conclu.