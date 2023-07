«Bean bags» : quelles sont ces munitions «antiémeutes» qui auraient plongé un homme de 25 ans dans le coma ?

Une famille de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) a porté plainte mercredi 5 juillet contre les forces de l'ordre après qu'un jeune homme de 25 ans, a été la cible d'un projectile tiré selon elle par le Raid. Le pronostic vital de la victime est engagé.

Il aurait reçu un «bean bag» sur la tempe. Une famille de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) a accusé le Raid d’avoir lancé un projectile sur un jeune homme de 25 ans la semaine dernière lors des émeutes en France, le laissant entre la vie et la mort. Ils ont également porté plainte mercredi pour «violences volontaires» contre les forces de l'ordre.

Après une précédente nuit émaillée par des destructions, «le Raid était présent en protection des personnes et des biens et avait été pris à parti, destinataire de jets de pierres», a déclaré à la procureure de Val-de-Briey Catherine Galen. «Dans ces circonstances, le Raid a fait usage d'armes intermédiaires, des LBD et des lanceurs de ‘bean bags’».

Des munitions normalement «non létales»

Appelées «bean bags» ou «sacs à pois», ces munitions se présentent sous la forme de petits sachets dans lesquels sont disposés des dizaines de petites billes en acier, sable ou plomb. Elles peuvent être utilisées à l’aide d’un fusil ou d’un lance-grenades. D’après une étude de l'Université du Texas publiée en septembre 2020 par le New England Journal of Medecine, elles sont «censées être moins létales et qui ne devraient pas causer de blessures pénétrantes lorsqu'elles sont utilisées à des distances appropriées».

Mais elles «peuvent causer des dommages graves et ne sont pas appropriées pour une utilisation dans le contrôle des foules», ont soutenu les universitaires.

Pour rappel, Aimène Bahouh, 25 ans, se déplaçait en voiture, vitres ouvertes, «pour aller se ravitailler à la pompe à essence au Luxembourg» après sa journée de travail, lorsqu'il «a reçu un projectile du Raid, un ‘bean bag’ sur la tempe» dans la nuit de jeudi à vendredi 30 juin, a déclaré un membre de sa famille. Il a par la suite été opéré puis placé dans un coma artificiel.

L’enquête a été confiée vendredi à l'antenne de l'IGPN de Metz et devra déterminer si ce tir provient bel et bien d’un «bean bag», s’il a été tiré par le Raid et enfin, si ce tir provenait d’une balle perdue dans la confusion des jets de projectiles lors des émeutes.