Emeutes en France : Bruno Le Maire demande aux assureurs «d'avoir un comportement exceptionnel»

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a enjoint les assureurs, ce vendredi 7 juillet, à indemniser «rapidement» et «à la hauteur du préjudice subi» les commerçants touchés par les récentes émeutes.

«Nos amis assureurs, ils ont pris des engagements. Ils doivent les tenir, ils doivent indemniser rapidement». A l’issue d’une rencontre avec les commerçants de l’hypercentre de Marseille secoués par les émeutes, Bruno Le Maire a appelé à une mobilisation générale pour tous les commerces saccagés, pillés ou encore incendiés au cours des derniers jours.

D’après le ministre de l’Économie, si l’État peut faire preuve de compréhension en exonérant ou en reportant les charges sociales et fiscales des commerces les plus dégradés, pourquoi «les assureurs ne seraient pas capables de le faire eux aussi ?».

«La première demande des commerçants indépendants (...), c'est la sécurité, qu'ils puissent reprendre leur activité en sécurité sans avoir la peur au ventre», a précisé Bruno Le Maire, à qui plusieurs interlocuteurs lui ont fait part de leur crainte de subir de nouveaux incidents à l'occasion du week-end du 14-Juillet.

«à la hauteur de la gravité des événements»

«La deuxième demande, c'est une indemnisation rapide. Et là j'appelle une nouvelle fois les assureurs à faire le nécessaire pour indemniser rapidement et (...) à ne pas utiliser toutes les arguties juridiques possibles des contrats», a-t-il poursuivi. «Chacun doit se comporter de manière exceptionnelle. Moi je demande juste une seule chose: que tout le monde soit à la hauteur de la gravité des événements, (...) que chacun se lève un peu au-dessus de lui-même et se mette à la hauteur de la gravité des événements», a-t-il conclu.

Quelque 400 boutiques du centre-ville de Marseille ont été vandalisées et pillées le week-end dernier au cours de trois nuits de violentes émeutes après la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre.

Dès samedi dernier le ministre à reçu des représentants des banques, des assurances, des commerçants et des hôteliers-restaurateurs à Bercy.