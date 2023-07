France en 2050 : inondations, risques d'effondrement... à quoi le pays pourrait ressembler selon une étude

Une étude menée par l’assureur Axa Climate présente les nombreuses conséquences du dérèglement climatique et propose une projection de la France en 2050.

Le dérèglement climatique est à l’origine de nombreux bouleversements, y compris en France. Une étude publiée par l’assureur Axa Climate ce jeudi 6 juillet liste les conséquences que pourrait avoir la crise climatique en France.

L’étude projette ces conséquences sur la France à l’horizon 2050, avec de nombreux territoires touchés par le dérèglement climatique. Dans un premier temps, les côtes seraient fragilisées et même amenées à disparaître, avec la montée des eaux, comme le rapporte La Dépêche. Les mers et océans vont gagner du terrain et faire disparaître des infrastructures construites sur le littoral comme les commerces ou les habitations.

L’étude cite des exemples très concrets, notamment la station de Lacaneau (Gironde) qui devrait être submergée à 40% en 2050. Sort identique pour la fameuse promenade des places à Deauville (Calvados).

Sécheresse accrue et risques d'incendies en hausse

En plus du littoral qui sera submergé, les terres seront en proie à de longues périodes de sécheresse. Résultat, de nombreuses fissures devraient apparaître dans le sol et pourraient ainsi être à l'origine d’effondrements d’immeubles ou de maisons. Ce problème de fissures pourra toucher jusqu’à 48% du territoire et 10,4 millions d'habitations.

Par ailleurs la multiplication des périodes caniculaires combinée à cette sécheresse favorisera les départs d’incendies dont la durée de saison à risque pourrait être triplée.

Cette étude est une façon pour l’assureur d’appeler à une prise de conscience et une participation collective avec des petits gestes qui peuvent avoir un impact sur la diminution du réchauffement climatique.