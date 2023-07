Mariage d'un Algérien sous OQTF : «Je trouve ça dégueulasse», estime le conjoint dont l'union a été refusée par Robert Ménard

Le mariage entre un Algérien de 23 ans sous OQTF et une Française de 29 ans n'aura définitivement pas lieu à Béziers. Alors que les conjoints et leurs familles s'étaient retrouvés devant la mairie ce vendredi, ils ont été informés du refus de Robert Ménard, le maire de la ville, de célébrer cette union.

Pas de «oui, je le veux», ni de jetée de bouquet. Ce vendredi 7 juillet, le maire DVD de Béziers Robert Ménard a annoncé à l'homme d'origine algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) qu'il ne procéderait pas à l'union avec sa conjointe, une Française de 29 ans.

Pour rappel, le premier édile soupçonnait un «mariage blanc» entre cet individu et la jeune femme, déjà mère de trois enfants et sans emploi. L'Algérien est également connu défavorablement des services de police pour des faits de «vol avec recel et agression». Pour autant, le procureur de la République a indiqué au maire qu'il n'avait «pas le droit de refuser de les marier».

«Je peux aller en Algérie me marier»

Le mariage devait avoir lieu ce vendredi à 11h. Les futurs mariés, accompagnés des membres de leurs familles se sont présentés devant les portes de l'Hôtel de ville, qui leur sont restés fermées. Robert Ménard est alors descendu pour leur expliquer son intention de ne pas les marier.

La situation s'est alors tendue, d'abord avec les conjoints qui étaient très en colère de la décision, puis avec des passants qui sont venus parler avec le couple. Ils ont alors décidé de rester sur le parvis de la mairie tout en sélectionnant les journalistes qui pouvaient entrer.

«Je trouve ça dégueulasse, on est très amoureux, on habite ensemble, ça fait plus de sept mois», a déclaré le conjoint sous le coup d'une OQTF. «Robert Ménard a dit qu'il ne voulait pas nous marier. Tant que ma femme est avec moi, je m'en fous de Ménard», a-t-il précisé quelque peu dépité.

Toutefois, le couple ne compte pas se laisser abattre. L'homme ayant assuré que «même si je me marierai ailleurs, je vais le faire». Même s'il compte revenir «en France avec [ses] papiers», il dit pouvoir «aller en Algérie [se] marier».

«Ce garçon aurait dû être appréhendé, conduit à la frontière et expulsé en algérie»

Au micro de CNEWS, Robert Ménard a raconté la scène de son point de vue. «À 9h, la dame qui devait se marier s'est présentée, a demandé à me voir et je l'ai reçue. Je pensais qu'elle allait me dire que c'était une catastrophe pour elle, mais pas du tout. J'ai eu le droit à 10 minutes de discours militants, programmés, formatés, et je découvre qu’elle était en train d’enregistrer la conversation. Je lui ai dit "non écoutez, je ne vais pas vous marier" et elle a quitté mon bureau».

Selon l'élu, le couple s'est représenté à 11h devant l'Hôtel de ville et il leur a répété les mêmes arguments qu'il a défendu la veille, sur notre antenne. «Votre mari est aujourd'hui en situation illégale, il fait l'objet d'une OQTF depuis près d'un an, il a eu un certain nombre de problèmes avec la justice française, non je ne vais pas le marier.»

Robert Ménard dénonce «un cirque» et s'insurge qu'on demande «au maire de faire le sale boulot». Il poursuit : «En 2019, le chef de l'État Emmanuel Macron s'était engagé à exécuter 100% des OQTF. Aujourd'hui, c'est 12%, 13% ou 14% minimum».

Pour le maire, qui se retrouve dans une «situation dont [il] n'est en rien responsable» estime que «ce garçon aurait dû être appréhendé, conduit à la frontière et expulsé en Algérie». Cette décision de Robert Ménard le place dans l'illégalité. Il risque une peine allant jusqu'à cinq années de prison et 75.000 euros d'amende.