Séisme en Charente-Maritime et les Deux-Sèvres : l'état de catastrophe naturelle reconnu

Selon un arrêté publié dans le Journal officiel du vendredi 7 juillet, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 13 communes de l’ouest de la France frappées par un séisme le 16 juin.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour dix communes de Charente-Maritime et trois communes des Deux-Sèvres frappées par un séisme le 16 juin, selon un arrêté publié dans le Journal officiel de vendredi. D'une magnitude de 5,3 à 5,8 selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass) et le Bureau central sismologique français (BCSF), la plus forte secousse ressentie en France depuis le début des années 2000 s'est produite en début de soirée le 16 juin, sans faire de victime.

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu avait promis le déclenchement de l'arrêté de catastrophe naturelle dès le 19 juin, assurant alors que les indemnités seraient versées «dans les prochaines semaines».

La facture de ce tremblement de terre devrait s'élever à environ 290 millions d'euros, selon une estimation de France Assureurs reçue, ce mardi 4 juillet, par l'AFP. L'état de catastrophe naturelle a également été reconnu pour plusieurs communes réparties sur l'ensemble du territoire pour des inondations et coulées de boue ainsi que des mouvements de terrain, selon cet arrêté, et un autre également paru vendredi Journal officiel.