Départs en vacances : un pic de 968 km de bouchons à la mi-journée, selon Bison futé

En ce premier week-end de vacances scolaires, le trafic est très dense sur les grands axes routiers français. Bison futé a relevé un pic de plus de 968 km de bouchon ce samedi 8 juillet à la mi-journée.

Un peu moins de 1.000 km de bouchon dès midi. Ce week-end marque le début des départs en vacances, et a généré un trafic très important sur les autoroutes et routes françaises. Bison Futé a confirmé la saturation des grands axes : 968,20 km de bouchons à la mi-journée ce samedi 8 juillet.

L’autoroute A7 entre Lyon et Marseille fait partie des axes les plus encombrés, avec des embouteillages au niveau de Valence, Montélimar ainsi qu’entre la Drôme et le Vaucluse. Quatre heures étaient nécessaires pour faire les 172 km qui séparent le péage de Vienne Reventin et Orange d’après Vinci autoroute.

D’autres difficultés ont été enregistrées sur l’A10 entre Paris et Bordeaux, sur l’A9 entre Orange et Le Perthus, ainsi que sur l’A2, l’A11, l’A75, l’A25 et l’A13.

Un pic d’encombrements avait déjà été atteint hier avec 926,60 km de bouchons dans l’après-midi. Pour rappel, dans le sens des départs ce samedi est classé orange au niveau national et rouge dans le Grand-Ouest et dans le Nord.

«Il s’agit principalement d’automobilistes français qui prennent leurs vacances dès le début de l’été pour profiter d’une moindre fréquentation mais également de touristes étrangers venant de pays voisins» a précisé Bison Futé dans communiqué.

La journée de dimanche devrait être plus fluide dans le sens des départs.