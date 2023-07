Marche en mémoire d’Adama Traoré : le rassemblement prévu à Paris interdit par la préfecture

Après l’interdiction des rassemblements prévus en hommage à Adama Traoré dans le Val-d’Oise, ses proches avaient annoncé qu’ils seraient présents place de la République, à Paris, ce samedi 8 juillet. La préfecture de police a publié ce matin un arrêté pour interdire ce rassemblement également.

La préfecture de police vient d'annoncer l'interdiction du rassemblement prévu place de la République, à Paris, pour les sept ans de la mort d'Adama Traoré, décédé lors de son interpellation en 2016.

«Le fait d'annoncer un rassemblement la veille pour le lendemain ne permet pas à l'autorité de police de mobiliser les moyens nécessaires à la sécurité du rassemblement et d'organiser de dispositif. À ce titre, le législateur a imposé que les manifestations de voie publique soient déclarées au moins trois jours francs avant la date effective», a déclaré la préfecture de police dans un communiqué.

Contexte encore sensible

«Cette manifestation intervient dans un contexte encore sensible, après un épisode de violences urbaines survenu en Ile-de-France et notamment à Paris», a ajouté la préfecture de police.

Assa Traoré, sœur d'Adama et figure du combat contre les violences policières, avait indiqué, ce vendredi, qu'elle serait présente, ce samedi 8 juillet, à 15h00, place de la République.

Le gouvernement refuse la manifestation pacifique à Beaumont-sur-Oise. @laveritepradama appelle à un grand rassemblement demain Place de la République à 15h.





Pour demander justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières, nous nous joignons à cet appel.





À… pic.twitter.com/wif8l0bOz3 — Mathilde Panot (@MathildePanot) July 7, 2023

Un appel largement relayé par les membres de la France insoumise. «Pour demander justice pour Adama et toutes les victimes de violences policières, nous nous joignons à cet appel», avait notamment déclaré Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale.

Ce jeudi, le préfet du Val-d’Oise, Philippe Court, avait déjà annoncé l’interdiction des rassemblements prévus en hommage à Adama Traoré sur les communes de Persan et de Beaumont-sur-Oise en raison «des violences survenues les jours passés et face au risque de débordements et de troubles à l'ordre public que l'événement peut susciter». Quelques heures après cette annonce, le Tribunal administratif de Cergy avait confirmé l’interdiction prise par le préfet.