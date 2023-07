«Cent jours» : Elisabeth Borne estime «avoir délivré» la feuille de route fixée par Emmanuel Macron

Alors que les rumeurs évoquant un remaniement se font de plus en plus pressantes, Elisabeth Borne a assuré, ce samedi 8 juillet «avoir délivré» la feuille de route fixée par Emmanuel Macron, qui lui a donné «cent jours» pour relancer l'action de son gouvernement.

Mission accomplie. Alors que les «cent jours» se termineront le 14 juillet prochain, la Première ministre, Elisabeth Borne, a affirmé ce samedi 8 juillet avoir «délivré» la feuille de route fixée par Emmanuel Macron en avril dernier afin de relancer son quinquennat, et s'est refusée à commenter les rumeurs d'un potentiel remaniement.

«Nous avons délivré. Tous les chantiers que nous avions présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés sur les quatre axes, travail, ordre républicain, santé et éducation», a déclaré la cheffe du gouvernement dans un entretien au Parisien.

Une popularité en hausse

Fragilisée par la crise des retraites mais finalement confortée par le président, Elisabeth Borne a obtenu quelques gages pour rester à Matignon. Sa cote de confiance a gagné trois points à 33% de bonnes opinions, devant Emmanuel Macron (31%), au sortir de la semaine d'émeutes provoquées par la mort d'un adolescent lors d'un contrôle policier.

Mais les spéculations vont bon train sur le départ de plusieurs ministres alors que le 14 Juillet marquera la fin des «cent jours» destinés à relancer le quinquennat après la crise des retraites. «Je ne commente pas les rumeurs. Ce sont des sujets que je n’évoque qu’en tête-à-tête avec le président de la République», a déclaré Elisabeth Borne.

Interrogée sur son maintien à Matignon, la cheffe du gouvernement s'est aussi refusée à être «dans le commentaire». Emmanuel Macron «a eu l’occasion de dire que j’avais sa confiance. Pour avancer, j’ai besoin de sa confiance et de celle du Parlement».

La stratégie du «texte par texte»

Depuis les législatives de 2022, la locataire de Matignon s'attèle à construire une majorité «texte par texte». Un travail de négociations de longue haleine qui a montré ses limites, notamment avec le recours à l'article 49.3 sur la réforme des retraites.

«Notre objectif, c’est qu’on puisse voter des textes. En un an, on en a déjà définitivement adopté 36. C’est la preuve que le Parlement fonctionne. On avance, malgré tous les événements que nous avons traversés ces derniers mois», a affirmé Elisabeth Borne.