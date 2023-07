Adama Traoré : «Lorsqu’on fait la loi, on respecte la loi, on ne participe pas à une manifestation interdite», estime Olivier Dussopt

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a réagi à la présence du président de la Commission des Finances Éric Coquerel et de plusieurs députés à la marche interdite organisée par Assa Traoré en hommage à son frère Adama.

Une marche en mémoire d’Adama Traoré a été organisée ce samedi. Bien qu’interdite, plusieurs parlementaires de la France insoumise s’y sont rendus. Une présence «inacceptable» pour Olivier Dussopt, ministre du Travail.

Invité sur Public Sénat ce lundi, le ministre du Travail Olivier Dussopt a été interrogé sur la présence de plusieurs politiques LFI à la marche en mémoire d’Adama Traoré, mort en 2016 lors d’une arrestation : «Il faut savoir qui on est et ce que l’on veut. On respecte la loi, on respecte les décisions de la justice et de l’administration et on ne s’affiche pas dans une manifestation interdite. Qui plus est, une manifestation qui est en réalité une manifestation contre la police».

«Manifester entouré de gens qui scandent “Tout le monde déteste la police” est un scandale absolu» a-t-il ajouté.

Marche pour Adama Traoré : "C'est incroyable et inacceptable lorsqu'on est parlementaire de participer à une manifestation interdite", condamne Olivier Dussopt

Olivier Dussopt vise notamment Éric Coquerel, président de la Commission des Finances : «C'est incroyable et inacceptable lorsqu'on est parlementaire de participer à une manifestation interdite».

«La présidente de l’Assemblée l’a dit, elle a dit être atterrée, je partage le qualificatif» a continué le ministre.

Pour lui, «qu’on soit président de la Commission des Finances ou député, c’est une fonction en soit qui impose de respecter les décisions».

Enfin, Olivier Dussopt affirme que tous les députés présents à cette marche sont «tous discrédités».