«Boat jumping» : quel est ce challenge TikTok dangereux qui a déjà fait plusieurs morts aux Etats-Unis ?

La plate-forme de vidéos courtes TikTok regorge de challenges plus fous les uns que les autres. Mais certains sont vraiment dangereux. Parmi eux, le «boat jumping», qui a déjà fait quatre morts aux États-Unis.

Une nouvelle tendance mortelle. Le challenge du «boat jumping» a fait son apparition sur TikTok, provoquant la mort de quatre personnes dans l’état de l’Alabama, aux États-Unis. Mais en quoi consiste ce nouveau challenge ?

Les autorités de l’Alabama prennent ce sujet très au sérieux. Et pour cause, en l’espace de six mois, quatre personnes sont mortes après avoir réalisé ce challenge, plus particulièrement lors de la fête de l’Indépendance.

Il consiste à sauter depuis un bateau à grande vitesse, tout en réalisant un salto. Avec le risque fatal de se briser la nuque contre le sillage du bateau et de se noyer.

Il y a une explication scientifique qui justifie le danger de ce saut. En effet, la vitesse élevée du bateau, combinée avec le saut dans une eau généralement stagnante, transforme la surface des lacs ou des rivières en une surface similaire à un mur en béton.

Ainsi, si la personne qui saute ne protège pas sa tête et son cou, elle prend le risque d’être paralysée ou de mourir.

Ce phénomène existe depuis deux ans mais il s’est intensifié ces derniers mois. En plus de l’adrénaline et des sensations fortes que peut apporter ce challenge, la volonté de vouloir impressionner ses proches et les réseaux sociaux pousse parfois les personnes à réaliser ce saut sans réfléchir.