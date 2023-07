Disparition d’Émile : pourquoi les prochaines heures sont-elles cruciales ?

Âgé de 2 ans et demi, Émile a disparu samedi 8 juillet aux alentours de 17 heures du domicile de ses grands-parents à Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence. Cela fait déjà deux jours que les recherches ont été lancées, sans que le jeune enfant ne soit retrouvé. Selon le préfet, les prochaines heures «seront cruciales».

L’enfant n’a pas donné signe de vie depuis plus de 36 heures. Émile a disparu dans les Alpes-de-Haute-Provence en fin d’après-midi, le samedi 8 juillet, alors qu’il jouait dans le jardin de ses grands-parents. L’absence de piste et la difficulté du terrain compliquent les recherches et rendent les prochaines heures cruciales, le cap des 48 heures étant souvent évoqué comme limite critique.

Pour le moment, les enquêteurs n’ont aucune piste sur la disparition du garçonnet. Aperçu dans une des rues du village de Vernet, les enquêteurs perdent ensuite toute trace d’Émile. La brigade cynophile a été dépêchée pour retrouver l’enfant, mais les chiens n’ont pas réussi à flairer sa piste.

Selon le préfet, «aucune hypothèse n'est éludée, aucune n'est privilégiée». Cette absence d’indice complique les recherches des enquêteurs, qui doivent à la fois se pencher sur un potentiel enlèvement, une fugue de l’enfant ou encore une promenade qui aurait mal tourné.

Des conditions météorologiques et un relief défavorables à l’enfant

Plus le temps passe, et plus les chances de retrouver le jeune enfant en bonne santé s’amenuisent. D’autant plus que les conditions météorologiques rendent les conditions de sa survie plus compliquée. En effet, le département dans lequel Émile a disparu a été placé en vigilance orange canicule. Les températures (en ressenti) pourraient atteindre 31°C aujourd’hui et 35°C demain, selon les prévisions de MétéoFrance.

Si les journées sont très chaudes dans cette région montagneuse, les nuits peuvent s’avérer très fraîches. Les températures pourraient chuter jusqu’à 12°C cette nuit.

Le terrain lui aussi est vecteur d’inquiétudes. La commune est située «sur une espèce de piton rocheux» et a un «relief en partie escarpé», a rappelé le maire du village, François Balique. Des conditions difficiles pour un jeune enfant, et Émile pourrait avoir chuté en se promenant. Le maire a cependant tenu à préciser que «l'enfant est un très bon marcheur, tout comme sa famille. Il marche volontiers.»

Outre ces aspects topographiques, la faim et la soif rendent encore plus cruciales les prochaines heures. En effet, si un être humain peut survivre plusieurs dizaines de jours sans manger, le manque d’eau devient mortel dès trois jours.