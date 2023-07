Disparition d’Émile : recherches, enquête… Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du préfet et du procureur

Près de deux jours après sa disparition, Émile, 2 ans et demi, demeure introuvable. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chappuis, a tenu un point presse ce lundi 10 juillet en présence du procureur de la République, Rémy Avon.

Alors que le petit Émile, 2 ans et demi, demeure à ce stade introuvable, Marc Chappuis, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, s’est exprimé, ce lundi 10 juillet, lors d’un point presse sur la disparition du garçonnet et l’avancée des recherches au Vernet.

Lors de sa prise de parole, Marc Chappuis a indiqué que l’enfant n’a toujours pas été localisé affirmant que le dispositif de recherches sera adapté, dès demain mardi, pour être «plus ciblé». «Concrètement, on arrête les battues. On reste présent sur le terrain. On déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d’indices et on répond aux besoin de l’enquête judiciaire», a-t-il détaillé.

Concernant le volet judiciaire, «des investigations diversifiées ont été mises en œuvre par une quinzaine de gendarmes, une douzaine sur site et deux ou trois à Marseille notamment sur des investigations téléphoniques», a indiqué à son tour Rémy Avon, procureur de la République de Digne-les-Bains.

Malgré les auditions des témoins et la visite du hameau du Haut-Vernet, aucun nouvel élément «susceptible de pouvoir expliquer la disparition du petit Émile» n’a été apporté. «Ces investigations se poursuivront demain selon un déroulement quelque peu diversifié notamment par la recherche d’indices localisés», a ajouté Rémy Avon.

«L’enfant aurait pu parcourir une distance assez longue»

Dans le cadre de cette affaire, aucune personne n’a été placée en garde à vue. «Aucun élément ne caractérise une infraction pénale susceptible d’être à l’origine de cette disparition. À partir du moment où il n’y a pas d’infraction, il n’y a pas de personne mise en cause», a précisé Rémy Avon.

De son côté, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chappuis, a estimé qu’en «48h, l’enfant aurait dû être retrouvé s’il était dans le périmètre indiqué». «Il a 2 ans et demi, il a pu parcourir une distance assez longue. Mais, l’ensemble des battues que nous avons faites depuis deux jours auraient dû nous permettre de le localiser», a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne l’alerte enlèvement, «les critères de recourir à cette procédure ne sont pas réunis pour pouvoir la déclencher (…) toutes les hypothèses restent d’actualité, aucune n’est privilégiée ni exclue. Nous nous attachons à mener des investigations sur tous les plans», a jugé Rémy Avon.