ZFE : le gouvernement assouplit les restrictions de circulation dans les agglomérations où les seuils de pollution ne sont pas dépassés

À l’issue d’un comité ministériel consacré aux zones à faibles émissions, Christophe Béchu a annoncé que Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen sont les seules villes qui vont devoir continuer à maintenir les interdictions.

Lors d’un comité ministériel consacré aux zones à faibles émissions (ZFE), ce lundi 10 juillet, le ministre de la Transition Écologique, Christophe Béchu, a déclaré que le nombre de métropole en dépassement de seuils réglementaires est passé de 15 en 2016 à cinq en 2023. Ces cinq villes sont Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen.

Cela signifie que, pour toutes les autres métropoles, le calendrier d’interdiction, qui prévoit celle des Crit’Air 3 (les voitures diesel de plus 14 ans et essence de plus de 19 ans) en 2025 ne s’impose plus pour les autres zones à faibles émissions.

Sept villes n'ont plus l'obligation de renforcer les restrictions

Concernant les trente agglomérations qui n’ont pas encore mis en place de règles, l’unique obligation qui sera prévue par la loi sera de restreindre avant le 1er janvier 2025, la circulation des véhicules avant 1997.

Nice, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Reims, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand ont déjà mis cette règle en vigueur et n’ont donc «plus aucune obligation de renforcer les restrictions actuelles», a déclaré Christophe Béchu.

Dans le même temps, le ministre a décidé d’assouplir les restrictions de circulation dans les agglomérations où les seuils de pollutions ne sont pas dépassés. «L’objectif n’est pas d’ennuyer les Français ni de faire des mesures anti-pauvres mais d’en finir avec le nombre de morts de la pollution de l’air qui est encore de 47.000 par an», a déclaré le ministre, ce lundi 10 juillet. Jean-Luc Moudenc, maire divers droite de Toulouse, a lui proposé d’adapter les ZFE à la réalité de la population.